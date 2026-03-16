«كرنفال دبي لسباقات الخيل» يشهد مشاركة دولية قياسية بمضمار «ميدان»



اختتم كرنفال دبي لسباقات الخيل 2025 - 2026 فعالياته في مضمار ميدان، مسجلاً النسخة الأكثر تنوعاً دولياً في تاريخ الحدث الممتد على مدى 22 عاماً، مع تتويج فائزين من خمس دول مختلفة. شهد الكرنفال، الذي أقيم على مدى 16 أمسية سباق، تحقيق 22 فوزاً لخيول مدربة خارج الدولة، من بينها خيول قادمة من المملكة المتحدة والدنمارك وفرنسا وسلطنة عُمان، في أفضل حصيلة يحققها المدربون والملاك الدوليون في تاريخ الكرنفال.



واستقبل نادي دبي لسباق الخيل خلال الكرنفال 47 مدرباً دولياً من دول عدة، من بينها المملكة المتحدة وفرنسا والسويد والدنمارك والنرويج والتشيك وإسبانيا وسلطنة عُمان وهونغ كونغ وإيرلندا، فيما شارك 130 جواداً مدرباً خارج الدولة في السباقات بمضمار ميدان، بنسبة تجاوزت 20% من إجمالي المشاركين.



ومن أبرز محطات الكرنفال تحقيق ثنائية دنماركية في 30 يناير الماضي، بعدما فاز الجواد «تايفو» بإشراف المدرب سورين ينسن بسباق «موج ستيكس»، فيما أحرز الجواد «غريت ويش» بقيادة المدرب بنت أولسن لقب «دبي سبرينت»، وتمت دعوته لاحقاً للمشاركة في سباق «القوز سبرينت» من الفئة الأولى ضمن أمسية كأس دبي العالمي في 28 مارس.



وتألق المدرب البريطاني جيمي أوزبورن محققاً 6 انتصارات، من بينها فوز الجواد «هارت أوف أونر» بسباق «انتصار ستيكس»، و«براذرلي لوف» بسباق «الطريق إلى كنتاكي ديربي»، على أن يشارك الجوادان في أمسية كأس دبي العالمي ضمن سباق كأس دبي العالمي من الفئة الأولى، و«الإمارات ديربي» من الفئة الثانية على التوالي.



وحقق المدرب الجنوب أفريقي ديلان كونها، المقيم في المملكة المتحدة، فوزين خلال الكرنفال، وهو العدد نفسه من الانتصارات الذي سجله المدرب ريتشارد سبنسر من نيوماركت، فيما سجلت فرنسا حضورها أيضاً بفوز المدرب نيكولا كوليري بسباق «جميرا 1000 غينيز» عبر الجواد «بيانا».



وقال إروان شربي، رئيس قسم عمليات السباقات والعلاقات الدولية في نادي دبي لسباق الخيل، إن نسخة هذا العام كانت الأكثر مشاركة دولية في تاريخ الكرنفال من حيث عدد الخيول والمدربين، مشيراً إلى تشغيل مرافق الحجر البيطري بكامل طاقتها خلال الفترة الماضية، مع متوسط بلغ 12 جواداً في كل سباق. وأضاف أن مضمار ميدان يستقبل خلال الأسبوعين المقبلين مزيداً من الخيول الدولية القادمة من اليابان والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة، استعداداً لإقامة النسخة الثلاثين من أمسية كأس دبي العالمي في 28 مارس.