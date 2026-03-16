الفارس المهيري يحصد «جائزة التمايز» في «قفز الحواجز» بمركز الإمارات للفروسية

فاز الفارس عبدالله حميد المهيري بجائزة التمايز بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز الـ140 سم، في ختام منافسات قفز الحواجز على مدار يومي السبت والأحد. وتضمنت الفعاليات 8 منافسات «محسوبة النقاط» ضمن النسخة 14 لدوري الإمارات لونجين، بنادي دبي للفروسية على ميدان مركز الإمارات للفروسية، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبرعاية لونجين.



توج الفائزين في ختام الفعاليات طاهرة أحمد مديرة مركز الإمارات للفروسية، وحسام زميت ممثل اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بحضور رؤساء اللجان الفنية.

وأسفرت منافسة المرحلتين الخاصة على حواجز الـ135 سم، عن فوز مفتاح جوهر الظاهري مع «إنيسي دي ليروت»، من فرسان شرطة أبوظبي بالمركز الأول، بزمن المرحلة الثانية 33.90 ثانية، بينما جاءت المنافسة الثانية لفئة المستوى الأول بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز 140 سم، وتنافس فيها 41 مشاركاً، وتصدرها الفارس عبدالله حميد المهيري على صهوة الجواد «كونيغ» من نادي الشارقة للفروسية.



وأكمل المهيري جولة التمايز مع «كونيغ»، مسجلاً 34.42 ثانية، محققاً الصدارة في منافسة سيطر فيها فرسان نادي الشارقة على المراكز الستة الأولى، وجاء ثانياً الفارس محمد حمد الكربي مع «ليون فان دوبلاتان»، بزمن التمايز 34.50 ثانية، وثالثاً الفارس سعيد محمد المازمي مع «باسيون في دي»، بزمن قدره 35.24 ثانية.

وتصدر الفارس موفي عويضة الكربي مع «ماي سيلف اف زد» من نادي الشارقة للفروسية منافسة المرحلتين الخاصة على حواجز 130 سم، وتنافس فيها 35 مشاركاً، كما شارك فيها 17 فارساً من فئة الشباب في المنافسة نفسها، وتصدرها الفارس عبدالله حمد الكربي مع «سيمبا اتش» من نادي الشارقة للفروسية.



وأسفرت المنافسة الثانية من جولة واحدة على حواجز الـ130 سم، بمشاركة 36 فارساً من فئة المستوى الأول، عن فوز الفارس محمد حمد الكربي مع «فوس»، من نادي الشارقة للفروسية، بالمركز الأول، كما حقق الفارس هيثم محمد قصّار مع «دياسكا بيلو بي اس» من نادي مندرة للفروسية، المركز الأول في المنافسة نفسها لفئة الشباب، بمشاركة 18 فارساً.

وأحرز الجواد «كورنث بيلو إف إتش» المركز الأول في منافسات خيول القفز الصغيرة عمر 5 سنوات، من مرحلتين خاصة على حواجز الـ105 سم، بمشاركة 6 خيول، محققاً «ثنائية»، بعد فوزه في جولة واحدة على نفس الارتفاع من بين 5 خيول، بقيادة فارسه حميد عبدالله المهيري من اسطبلات الشراع.



وشاركت 17 خيلاً عمر 6 سنوات في منافسة المرحلتين الخاصة على حواجز الـ120 سم، وتصدرها «بارسيفال» بقيادة الفارس هشام غريب من نادي رومانو للفروسية، وفي المنافسة الثانية من جولة واحدة لذات الفئة العمرية، تنافس 18 خيلاً، وجاء أولاً «بينك فلويد في آند في» بقيادة الفارس سيف عويضة الكربي من نادي الشارقة للفروسية.



وتواصل التنافس على حواجز الـ120 سم في منافستي المرحلتين الخاصة في اليوم الأول (السبت) وتنافس فيها 76 مشاركاً، وتصدرتها الفارسة تالية إسماعيل منجد مع «كوايت فان كوكشوف»، وفي المنافسة الثانية من جولة واحدة على ذات الارتفاع شارك 69 فارساً، وفاز بها الفارس عارف أحمد الأهلي مع «لولا سورايا» من مركز الإمارات للفروسية.