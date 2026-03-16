محمد الأحمد: مبادرة «داعم» رفعت عدد الخيول المشاركة في سباقات جبل علي



توجه محمد الأحمد مدير مضمار جبل علي بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الداعم الأول وراعي مضمار جبل علي، على دعمه الكبير والمتواصل لرياضة سباقات الخيل ولمضمار جبل علي، مؤكداً أن هذا الدعم كان أساس النجاحات التي تحققت خلال المواسم الماضية والحافز لمواصلة العمل بشغف أكبر في المواسم المقبلة.



وأشاد الأحمد بنجاح مبادرة «داعم» التي أسهمت في زيادة عدد الخيول المشاركة في الأشواط، ودعم مختلف فئات الخيل بعد أن كان محصوراً على الخيول الصغيرة وفاز هذا العام حصان بعمر السنتين، وسيشهد البرنامج توسعاً أكبر في الموسم المقبل، مؤكداً أنه من أكثر الجوانب التي يفتخر بها هذا الموسم جودة أرضية المضمار، مشيداً بجهود فريق العمل الذي نجح في الحفاظ على ثبات الأداء رغم اختلاف الظروف الجوية طوال الموسم كشفت عن جودتها الأرقام والنتائج والتوقيتات في مختلف المسافات.



مؤشر حقيقي

وأضاف الأحمد بمناسبة ختام فعاليات مضمار جبل علي، إن نجاح موسم سباقات الخيل في المضمار يُقاس بعاملين رئيسين، هما رضا الملاك والمدربين وأهل الخيل، واستمتاع الجمهور بالأجواء والفعاليات المصاحبة للسباقات، مشيراً إلى أن تحقيق هذين الأمرين يعد المؤشر الحقيقي لنجاح الموسم.



وأكد مدير مضمار جبل علي أن إدارة المضمار لا تكتفي بالنجاح بل تسعى دائماً للتطوير بما يلبي طموحات الملاك والمدربين والجمهور وأهل الخيل، مشيراً إلى أنه تم بالفعل تجهيز برنامج السباقات المقترحة للموسم المقبل 2026 – 2027 وتم رفعها إلى هيئة الإمارات لسباق الخيل للتنسيق مع بقية المضامير.



فعاليات مجتمعية

وأشار الأحمد إلى أن مضمار جبل علي يواصل تقديم أفكار مبتكرة والفعاليات المجتمعية الخاصة التي تسهم في جذب الجمهور والرعاة، لافتاً إلى أن هذه التجربة في مضمار جبل علي لاقت اهتماماً كبيراً وإعجاباً من قبل مسؤولي السباقات في العالم خلال المؤتمر الأخير للاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل الشهر الماضي ما يضاعف المسؤولية في الفترة المقبلة.



وثمّن الأحمد التعاون الكبير مع هيئة الإمارات لسباق الخيل بما تضم من كفاءات وطنية شابة ومميزة، حيث إن العمل المشترك والتعاون الكبير بين الهيئة والمضامير والملاك والمدربين من أهم أسباب نجاح الموسم، مؤكداً في ختام حديثه أن العمل سيتواصل مع فريقه لتقديم الأفضل لمضمار جبل علي وتقديم مزيد من المفاجآت والمبادرات لجمهوره في المواسم المقبلة إضافة إلى توسيع نطاق الشراكات على المستويين المحلي والدولي.



