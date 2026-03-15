«كيبو ميساكي» يتألق في مسك ختام سباقات «جبل علي»



اختتم مضمار جبل علي لسباقات الخيل فعاليات موسمه بإقامة الأمسية الرمضانية الختامية، التي شهدت تألق «كيبو ميساكي» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى جانب تحقيق المدرب بوبات سيمار ثلاثية لافتة «هاتريك»، بعدما قاد 3 خيول إلى منصة الفوز، حيث توج «أشوان» بشعار الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، و«رشوان» بشعار «آر آر آر للسباقات»، و«زاندفورت» العائد لأبو بكر اقدورا، في الأمسية الرمضانية المكونة من سبعة أشواط بمشاركة 104 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، في أمسية رمضانية مميزة.



وافتتحت «كي تي النعامة» لخالد سالمين أشواط المهرجان بفوزها بكأس بورشه للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من توليد الإمارات لمسافة 1200 متر، بقيادة الفارس عبدالعزيز البلوشي وإشراف المدرب محمد المحروقي، مسجلة زمناً قدره 1:24.71 دقيقة.



وفي الشوط الثاني، حلق «أشوان» بشعار الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي بلقب كأس جبل علي الرمضاني لمسافة 1200 متر، بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً بلغ 1:11.89 دقيقة.

واقتنص «الليث ثاندر» لليث ريسنغ لقب كأس ESS للخيل المبتدئة لمسافة 1000 متر، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 58.56 ثانية. وفي الشوط الرابع، توج «رشوان» بشعار آر آر آر للسباقات بلقب كأس كينلاند للخيل المبتدئة لمسافة 1600 متر، بقيادة تاغ أوشي وإشراف بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1:37.73 دقيقة.



وواصل «زاندفورت» لـ أبو بكر اقدورا انتصاراته بفوزه بلقب الشوط الخامس «كأس كينلاند» لمسافة 1600 متر بقيادة تاغ أوشي وإشراف بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1:36.40 دقيقة.

وخطف الجواد «كيبو ميساكي» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السادس «جائزة بنك دبي التجاري» لمسافة 1800 متر «تكافؤ» بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 1:51.06 دقيقة.



واختتم المهر «يوفراج» لفايبهاف شاه الأمسية بفوزه بلقب الشوط السابع «كأس تاتر سالز» لمسافة 1950 متراً للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ» بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1:57.93 دقيقة.

وفي ختام الأمسية، تقدم محمد الأحمد مدير مضمار جبل علي، بأسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة ختام موسم السباقات، مثمناً دعم سموه المتواصل للمضمار الأصفر، وحرصه الدائم على إنجاح السباقات والارتقاء برياضة الفروسية.



كما توجه بالشكر والتقدير إلى جميع الرعاة الذين أسهموا في إنجاح الموسم وإخراجه بالشكل اللائق، مؤكداً حرص اللجنة المنظمة لمضمار جبل علي على مواصلة العمل وفق الخطط الثابتة وتنفيذ توجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مع الاستمرار في تطوير المرافق وتقديم أفضل الخدمات لضمان راحة الجماهير.