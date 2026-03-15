توج فريق الحبتور بطلاً لكأس تحدي دبي للبولو 2026، بجدارة بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق جهانجيري بسبعة أهداف مقابل ستة أهداف ونصف، بعد مباراة متكافئة واتسمت بالندية والكفاح طوال أشواطها الأربعة واستحقت أن تكون مسك الختام.

ونجح محمد الحبتور، في قيادة فريقه طوال البطولة وفاز بمبارياته الثلاث في الافتتاح على فريق ار جي اف، ثم على فريق جهانجيري مرتين في الدورين قبل النهائي والنهائي، ليحصل على الكأس بتحقيق العلامة الكاملة.



وجاء فوز الحبتور بعد عناء على فريق جهانجيري الذي ظل متقدماً في مباراة جاءت حساباتها أشبه بلعبة الكراسي الموسيقية، حيث تقدم جهانجيري أكثر من مرة، ثم يلحق به الحبتور، وهكذا حتى الدقائق الأخيرة التي حبست الأنفاس ليحسم الحبتور المباراة لصالحة ويفوز بفارق نصف هدف في ختام لا ينسى

.

أما المباراة النهائية الفرعية لكأس الترضية، فجمعت بين كل من فريق ذئاب دبي باي ثيرا وفريق آر جي إف بولو، ومارس الأول ضغطاً متواصلاً طوال المباراة مدعوماً بخط دفاعي منضبط وصلب يصعب اختراقه، إلا أن فريق آر جي إف، رد بعزيمة متقدماً مراراً وتكراراً بحثاً عن فرص التسجيل في الشوط الرابع، والذي أعاد خلاله فريق آر جي إف تنظيم صفوفه ورفع وتيرة اللعب، مستغلاً الفرص الحاسمة ليسجل الأهداف الحاسمة منهياً بذلك مباراة مثيرة بختام دراماتيكي وبنتيجة خمسة أهداف ونصف مقابل هدفين.



وعقب المباراة قام لوكاس تريميل مدير عام فندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بتتويج الفرق الفائزة وأصحاب الألقاب، حيث نال فريق الحبتور كأس البطولة والميداليات الذهبية، وفريق جهانجيري الميداليات الفضية، وفريق آر جي اف كأس الترضية، وفاز ماركوس بانيللو نجم فريق الحبتور بجائزة أفضل لاعب، بينما نال الحصان «كونديسيون» الذي كان يمتطيه بانيلو أيضاً، ويملكه نادي الحبتور للبولو، جائزة أفضل حصان مشارك.