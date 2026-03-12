«ميدان» يحتضن المواجهة الأخيرة قبل كأس دبي العالمي



يحتضن مضمار ميدان، غداً الجمعة، الأمسية الأخيرة قبل كأس دبي العالمي، الذي سيقام يوم 28 مارس الجاري، وتضم المحطة الختامية لكرنفال سباقات دبي 112 خيلاً، تتنافس على ألقاب 8 أشواط على جوائز إجمالية تبلغ 1.785 مليون درهم، يدشنها سباق الجولة الثانية من التاج الثلاثي العربي، على المضمار العشبي لمسافة 1800 متر للفئة الثالثة، برعاية فزعة، وتبلغ قيمة جوائز الشوط 250 ألف درهم، بمشاركة 16 خيلاً من الخيول في سن أربع سنوات فقط.



ويشهد الشوط الثاني لمسافة 1400 متر «رملي» للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة من عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب إيه آر إن، وقيمة جائزته 165.000 درهم، بمشاركة 16 خيلاً.

ويضم الشوط الثالث «ايه آر ان» لمسافة 1800 متر «عشبي» 16 خيلاً من الخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ من عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 190.000 درهم.



ويضم الشوط الرابع «بيه اتش آي للدعاية والإعلان» لمسافة 1900 متر «رملي» 16 خيلاً من الخيول المهجنة الأصيلة من عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 190.000 درهم.

وتصل الأمسية إلى ذروة التحدي في الشوط الخامس «بيه إتش آي للدعاية والإعلان» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي، بمشاركة 15 خيلاً من الخيول المهجنة الأصيلة من عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 300.000 درهم.



ويتنافس في الشوط السادس على لقب «زوهو» لمسافة 1200 متر«رملي» 12 خيلاً من الخيول المهجنة الأصيلة من عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 250.000 درهم.

وتتطلع نخبة من خيول التحمل إلى الفوز بلقب الشوط السابع «التوحد في السباقات» لمسافة 2410 أمتار«عشبي»، بمشاركة 12 خيلاً من الخيول المهجنة الأصيلة من عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 190.000 درهم.



ويسدل الستار على الأمسية في الشوط الثامن والختامي «بن غاطي للتطوير العقاري» لمسافة 1600 متر«رملي» للخيول المهجنة الأصيلة من عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 250 ألف درهم، بمشاركة 9 خيول.