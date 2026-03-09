«توم كيتن» لجودلفين يرفع جوائزه لأكثر من 7.5 ملايين دولار



رفع «توم كيتن» لجودلفين إجمالي جوائزه المالية إلى أكثر من 7.5 ملايين دولار بعد المحافظة على لقب أول-ستار مايل للفئة الأولى على مضمار فلامنغتون في أستراليا، ليسجل ثالث انتصار له في السباقات المصنفة رافعاً رصيده إلى ثمانية انتصارات وثمانية مراكز متقدمة من 31 مشاركة.



وخاض الجواد البالغ خمس سنوات السباق الثاني له هذا الموسم بإشراف المدربين أنثوني وسام فريدمان، بعد فوزه بسباق كيفن هيفرنان ستيكس للفئة الثالثة لمسافة 1400 متر على مضمار كولفيلد في 7 فبراير الماضي، وقدم «توم كيتن» أداءً لافتاً، بعد أن قطع مسافة الميل بزمن سريع قدره 1:33.73 دقيقة.



وأشاد سام فريدمان بالبطل قائلاً: إنه جواد استثنائي، وقد حافظ على مستواه العالي لفترة طويلة، ونحن محظوظون بانضمامه إلى الاسطبل خلال الأشهر الثمانية أو التسعة الماضية، مشيراً إلى أن سباق أستراليان كب للفئة الأولى لمسافة 2000 متر هذا الشهر قد يكون الهدف التالي للجواد، لكنه لم يستبعد التوجه إلى سيدني للمشاركة في سباق «جروب 1» آخر على مضمار رويال راندويك، وهو مسجل للمشاركة في دبي وهونغ كونغ، وهناك العديد من الخيارات أمامه.



وأعرب الفارس كريغ ويليامز عن سعادته بقيادة «توم كيتن»، الذي تفوق قبل عام على الجواد الذي كان يمتطيه آنذاك «مستر برايتسايد» ليفوز بأول لقب له في أول-ستار مايل، متوجهاً بالشكر إلى جودلفين على منحه هذه الفرصة.