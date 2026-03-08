تألق «موهوب» و«رماس» في الأمسية العاشرة للمضمار الأصفر



استضاف مضمار جبل علي، الأحد، الأمسية العاشرة لـ«المضمار الأصفر»، بمشاركة 85 خيلاً، تنافست في 7 أشواط، حيث تألق «موهوب» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإحرازه كأس مضمار نيوبري، فيما توج «رماس» بشعار آر آر آر للسباقات بلقب الوصل كلاسيك، وخطف «زاندفورت» لقب جبل علي كلاسيك، ليهدي مالكه أبوبكر اقدورا فوزاً ثميناً ضمن ثلاثية بالشعار ذاته، بينما تصدرت «تجاريد» بشعار سكاي للسباقات تحدي المهرات بإحرازها لقب جبل علي «ديستاف».



وافتتح الحفل بفوز «أف أستطار» بشعار خالد خليفة النابودة، بقيادة الفارس كونور بيزلي، وإشراف المدرب إرنست أورتلبلقب كأس بورشه للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر، مسجلاً 1:22.70 دقيقة.

وفي الشوط الثاني لمسافة 1000 متر توج «نو سكيب» لأبوبكر اقدورا، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب بوبات سيمار بلقب جائزة الشعفار للاستثمار بعد أن قطع المسافة في 59.74 ثانية.



وخطف «زاندفورت» لأبوبكر اقدورا بإشراف المدرب بوبات سيمار، وبقيادة الفارس تاغ أوشي لقب بطولة جبل علي كلاسيك في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، مسجلاً زمناً قدره 1:23.16 دقيقة.

ونجح «موهوب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في الفوز بالشوط الرابع لمسافة 1600 متر على لقب كأس مضمار نيوبري – سباق داعم، بقيادة الفارس راي داوسون، وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً 1:37.68 دقيقة.



وفي الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، تألقت المهرة «تجاريد» لسكاي للسباقات، بقيادة الفارس دانيال تودهوبو، إشراف المدربين أنطونيو سينترا وجوليو أولاسكواجا، لتحرز لقب جبل علي ديستاف بعدما قطعت المسافة في 1:38.93 دقيقة.



وحلق «رماس» بشعار آر آر آر للسباقات بلقب الوصل كلاسيك لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس أدري دي فريز، وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً 1:37.32 دقيقة.



واختتم «فروست فاير» الأمسية بإهداء المالك أبوبكر اقدورا الهاتريك، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار بعد فوزه بلقب جائزة بنك دبي التجاري لمسافة 1950 متراً، مسجلاً زمناً قدره 2:00.97 دقيقة