6 خيول تحجز بطاقات التأهل إلى كأس دبي العالمي



حجزت 6 خيول بطاقة التأهل إلى أمسية كأس دبي العالمي بعد تألقها في أمسية «الإمارات سوبر ساترداي» على مضمار ميدان في بروفة قوية لأمسية مونديال الخيول المقررة يوم 28 مارس الجاري بمشاركة نخبة خيول العالم. وخطف «ميدان» الأضواء بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد وبقيادة الفارس وليام بيوك، بعد تتويجه بلقب بطولة آل مكتوم كلاسيك «الفئة الثانية» في الشوط السادس، ليحجز بطاقة العبور المباشر إلى سباق كأس دبي العالمي، فيما خطف رفيقه «قدوة» بالشعار الأصفر مع المدربين نفسهما بطاقة المشاركة في دبي تيرف بعد فوزه بلقب سنجسبيل ستيكس.



وتأهل «ريبيلز رومانس» لجودلفين في أول مشاركة له بعمر الـ8 سنوات بإشراف المدرب شارلي أبلبي وقيادة الفارس وليام بيوك، إلى سباق لونجين دبي شيماء كلاسيك بعد فوزه بلقب بطولة دبي مدينة الذهب، محققاً فوزه السادس عشر في السباقات المصنفة من بينها تسع مرات بسباقات الفئة الأولى ليرفع إجمالي جوائزه المالية إلى أكثر من 12 مليون جنيه إسترليني بعد تألقه في ميدان الذي أحرز فيه سابقاً لقب ديربي الإمارات عام 2021، ودبي شيماء كلاسيك عام 2024



وستكون وجهة «فلاح» بطل الجولة الثالثة من بطولة آل مكتوم للفئة الأولى سباق «كحيلة كلاسيك» للخيول العربية بعد تألقه في أمسية سوبر ساترداي بشعار شهاب بن حارب آل سعيد بإشراف أحمد البلوشي وقيادة المعتصم البلوشي.

وحجز «نيتف أبروتش» لحمدان حرمش، بإشراف المدرب أحمد بن حرمش وقيادة الفارس كونور بيسلي، مكانه في سباق القوز سبرينت بعد فوزه بلقب ند الشبا تيرف سبرينت. وتأهل «النصيب» لمحمد عبدالله الشحي، بإشراف المدرب مصبح المهيري وقيادة الفارس سلفستر دي سوسا، إلى سباق دبي جولدن شاهين بعد تتويجه بلقب بطولة مهب الشمال.



من جهته أعرب المهندس محمد سعيد الشحي، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عن سعادته بإنجاز «ميدان» في مضمار ميدان بعد فوزه ببطولة آل مكتوم كلاسيك وتأهله إلى كأس دبي العالمي، إضافة إلى تأهل «قدوة» إلى سباق «دبي تيرف»، مهنئاً سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بهذه الإنجازات التي تحققت بفضل رؤية ودعم وتوجيهات سموه لفرق العمل.



وأضاف الشحي لـ«البيان» أن ظهور البطل الأخير في التدريبات قبل السباق أعطى مؤشراً جيداً انعكس على أدائه في السباق، وستتجه الأنظار في الفترة المقبلة إلى كأس دبي العالمي، التي ينتظر فيها جمهور الشعار ظهور الأبطال، وخاصة ميدان، مختتماً حديثه بالقول: ترقبوا«ميدان» في كأس دبي العالمي.

وأعرب المدرب شارلي أبلبي عن سعادته بفوز «ريبلز رومانس»، وقال: لا أُظهر مشاعري كثيراً، لكنني أحب «ريبلز رومانس»، فاز بديربي الإمارات، ثم حاولت تحويله إلى جواد لكأس العالم، لكن النتائج على المسار الرملي لم تكن تسير كما ينبغي، ثم جربناه على العشب، وكان ذلك بداية مرحلة جديدة في مسيرته، ومنذ ذلك الحين أصبح نجماً لامعاً اعتاد الحضور وتحقيق الإنجازات مراراً.



ووصف وليام بيوك «ريبلز رومانس» بأنه حصان العمر، وقال: أشعر باختلاف حقيقي عندما أمتطيه، لقد قدم الكثير للجميع في جودلفين، ولمسيرتي المهنية أيضاً، وأخذني في رحلات حول العالم، إنه من نوعية الجياد التي عندما تتوقف عن الركوب أو التدريب، ستظل تتذكرها إلى الأبد.

وأبدى المدرب مصبح المهيري سعادته بفوز «النصيب» بلقب بطولة مهب الشمال في أمسية سوبر ساترداي، وقال لـ«البيان» إن البطل لديه الإمكانات والقدرات التي تؤهله لتحديات سباقات السرعة رغم أنه لا يملك انطلاقة سريعة، إلا أن نهايته مثالية، مشيراً إلى أن التحدي المقبل في دبي جولدن شاهين بأمسية كأس دبي العالمي وحظوظه ستكون قوية في انتظار التعرف على هوية المشاركين من أوروبا ومختلف أنحاء العالم في أمسية المونديال.