مضمار جبل علي بدبي يختتم السباق التجريبي الـ22 للخيول

أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل مشاركة 11 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة في السباق التجريبي الـ22، الذي أقيم، أمس، على مضمار جبل علي في دبي، والمؤلف من 3 أشواط لمسافة 1000 متر، وأوضحت في بيان لها مشاركة 9 من الخيول العربية في شوطين، من بينها 7 خيول لم يسبق وجودها في السباقات، و2 شاركت فيها، كما نوهت بإقامة شوط للخيول المهجنة الأصيلة، بمشاركة خيل سبق لها المشاركة، بينما لم يشارك الثاني في السباقات.



وأكد راشد البلوشي، عضو لجنة المشرفين في هيئة الإمارات لسباق الخيل، أن السباق التجريبي الأخير في الموسم الحالي سيقام يوم 18 مارس المقبل، بعد مراحل مميزة من النجاح والإقبال على السباقات خلال الفترة الماضية، موضحاً حرص الهيئة على أفضل المعايير الفنية في إقامة السباقات بمختلف المضامير بالدولة.