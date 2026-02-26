تحت رعاية هزاع بن زايد.. مهرجان العين للفروسية في نسخته الأولى يعزز ريادة الدولة ببطولتين لجمال الخيل وقفز الحواجز

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، تنطلق، غداً الجمعة، في المبزرة الخضراء فعاليات مهرجان العين للفروسية في نسخته الأولى، الذي يستمر حتى الثامن من مارس، مجسداً المكانة الراسخة التي تحتلها رياضات الخيل في المجتمع الإماراتي، باعتبارها جزءاً أصيلاً من تراث الدولة وهويتها الوطنية.



ويتضمن المهرجان بطولة الشراع الدولية لجمال الخيل العربية، إلى جانب بطولة الشراع لقفز الحواجز «فئة النجمتين»، فضلاً عن قرية مصاحبة تضم منصات شعبية وتراثية، ومتاجر لمستلزمات الفروسية، وعربات طعام تقدم خيارات متنوعة لزوار المهرجان، في أجواء تعكس عمق الارتباط التاريخي بين أبناء الإمارات والخيل العربية الأصيلة.



وتنطلق بطولة الشراع الدولية لجمال الخيل العربية يوم الجمعة وتستمر ثلاثة أيام، وتنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية، بمشاركة 266 خيلاً من أنقى سلالات الخيل العربية الأصيلة، منها 27 خيلاً من خارج الدولة، وبمشاركة 157 مالكاً محلياً و22 مالكاً من خارج الدولة، ما يؤكد الحضور الدولي المتنامي للبطولة ومكانتها على خريطة بطولات الجمال.



وتحمل البطولة تصنيف «A» وفق لوائح إيكاهو، وتشمل منافسات تأهيلية لفئات الذكور والإناث، إلى جانب 6 بطولات ذهبية، بما يعكس المستوى الفني الرفيع والتنظيم الاحترافي الذي يواكب ريادة الدولة في رعاية وتطوير الخيل العربية والمحافظة على سلالاتها الأصيلة.



أما بطولة الشراع لقفز الحواجز، فتنطلق الأربعاء 4 مارس وتختتم الأحد 8 مارس، وهي مصنفة ضمن فئة النجمتين، بمشاركة 400 خيل، تعود إلى 250 مالكاً، لتشكل إضافة نوعية إلى برنامج المهرجان، وتعزز حضور رياضة قفز الحواجز في دولة الإمارات التي رسخت مكانتها مركزاً إقليمياً ودولياً لرياضات الفروسية.



ويأتي تنظيم مهرجان العين للفروسية في المبزرة الخضراء تأكيداً لالتزام دولة الإمارات بصون إرث الآباء والأجداد، وترسيخ ثقافة الفروسية بين الأجيال، وتعزيز ريادتها العالمية في ميادين الخيل، بما يعكس فخراً وطنياً متجدداً بتاريخ عريق وحاضر مزدهر.