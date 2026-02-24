«الإمارات سوبر ساترداي» يختبر جاهزية الخيول قبل كأس دبي العالمي

يستضيف مضمار ميدان، يوم السبت المقبل، أمسية «الإمارات سوبر ساترداي» برعاية طيران الإمارات، في واحدة من أبرز وأهم محطات الموسم على روزنامة سباقات الخيل في الدولة، وذلك قبل أربعة أسابيع من أمسية كأس دبي العالمي المقررة في 28 مارس المقبل.

وتعد أمسية «سوبر ساترداي» محطة رئيسية لإعداد وتجهيز الخيول لخوض غمار الحدث العالمي، حيث يتصدر سباق آل مكتوم كلاسيك «جروب 2» فعاليات الأمسية بجائزة مالية تبلغ 1.7 مليون درهم، ويمنح الفائز بطاقة التأهل المباشرة إلى سباق كأس دبي العالمي «جروب 1»، فيما ذهب لقب النسخة الماضية إلى الجواد «إمبيريال إمبيرور» بإشراف المدرب بوبات سيمار.

كما يشهد البرنامج سباق دبي سيتي أوف غولد «جروب 2» لمسافة 2400 متر، الذي يمثل محطة تحضيرية رئيسية لسباق لونجين دبي شيماء كلاسيك «جروب 1»، إلى جانب سباق سنغسبيل ستيكس «جروب 2» الذي يستقطب اهتمام عشاق السباقات من مختلف أنحاء العالم، وتسعى الخيول من خلاله للتأهل إلى سباق دبي تيرف «جروب 1» ضمن أمسية كأس دبي العالمي.

وتتضمن الأمسية ثلاثة سباقات من فئة «جروب 3»، هي مهب الشمال التحضيري لسباق دبي غولدن شاهين «جروب 1»، وسباق برج نهار المؤهل لتحدي جودلفين مايل «جروب 2»، إضافة إلى سباق ند الشبا تيرف سبرينت، الذي يعد محطة تجهيزية لسباق القوز سبرينت «جروب 1».

كما تشهد الأمسية ختام سلسلة سباقات خيول الثلاث سنوات على العشب من خلال سباقي جميرا 1000 غينيز «ليستد» وجميرا 2000 غينيز «ليستد»، اللذين يوفران خيارات تنافسية قوية على أرضية العشب.

وتعد طيران الإمارات، التي تأسست في أكتوبر 1985، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، وتشغل رحلات إلى أكثر من 150 وجهة عبر القارات الست، كما تُعد المشغل الأكبر عالميًا لطائرات الإيرباص «A380» والبوينغ «777»، إلى جانب أحدث طائراتها من طراز الإيرباص «A350»، ما يعكس مكانتها الريادية في قطاع الطيران العالمي. وتدعم الناقلة سباقات الخيل في دبي منذ نحو ثلاثة عقود، كما ترعى كأس دبي العالمي البالغة قيمة جائزته المالية 12 مليون دولار.

وأعرب سعادة علي آل علي، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، عن سعادته بعودة طيران الإمارات لرعاية أمسية «الإمارات سوبر ساترداي» في مضمار ميدان، حيث تعد هذه الأمسية من أبرز وأهم أيام السباقات في الموسم، مثمنًا دعمهم المتواصل، ومتطلعًا إلى أمسية حافلة بالإثارة والسباقات التحضيرية المهمة لأمسية كأس دبي العالمي.

من جانبه، أعرب عادل الغيث، نائب رئيس أول العمليات التجارية للمنطقة الوسطى في طيران الإمارات، عن الفخر برعاية فعاليات أمسية «سوبر ساترداي»، التي تُعد محطة بارزة ضمن أجندة سباقات الخيل في دبي، معبرًا عن الاعتزاز بالدور الريادي الذي تضطلع به دبي عالميًا في هذه الرياضة، مشيرًا إلى أن دعم طيران الإمارات يؤكد التزامها بالمساهمة في تطوير سباقات الخيل وتعزيز حضورها.

وتؤكد رعاية طيران الإمارات للأمسية عمق الشراكة بين قطاع الطيران ورياضة سباقات الخيل في دبي، بما يعزز مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة لتنظيم واستضافة كبرى الفعاليات الرياضية.