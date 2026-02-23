«لاكي كيد» لجودلفين.. من اليابان إلى حلم ديربي الإمارات



يستعد «لاكي كيد» لجودلفين للسفر إلى دانة الدنيا دبي بعد فوزه بسباق «هياسينث ستيكس» للميل من فئة «ليستد» في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث يعد سباق «ديربي الإمارات» في كأس دبي العالمي يوم 28 مارس المقبل من أهم الاستحقاقات المقبلة التي تنتظر بطل جودلفين.

وحقق مهر جودلفين الذي ينحدر من الأب «ديسكريت كات» الفوز في أول مشاركة له بإشراف يوكهيرو كاتو على ذات مسافة الميل والمضمار في أكتوبر، قبل أن يحل ثالثاً في سباق «هيوغو جونيور غراند بري» للفئة الثانية ياباني.



وأكد هاري سويني، رئيس جودلفين في اليابان: أنه تم تسجيل «لاكي كيد» في ديربي الإمارات ومن المتوقع أن يتلقى الدعوة، ومدربه متحمس، ومن المرجح أن ينضم إلى الممثل الآخر المرتقب لجودلفين اليابان، «بيرومانسر»، أفضل حصان على الأرضية الرملية في سن السنتين في اليابان العام الماضي، معرباً عن سعادته بالمشاركة بجوادين في ديربي الإمارات.

وأضاف: «قدمت جيادنا أداءً جيداً على المسار الرملي في الآونة الأخيرة، وفاز جودلفين بسباقين من ثلاثة ضمن سلسلة طريق اليابان إلى ديربي كنتاكي حتى الآن، مع تبقي سباق واحد فقط.



وبالعودة إلى مجريات السباق، نجح «لاكي كيد» في كسب اللقب بعد انطلاقة معتدلة في السباق الذي ضم 10 مشاركين، حيث كان في موقع متقدم عند الخروج من البوابات، وتتبع الثنائي المتصدر «تايكي بليتزن» و«سيز ذا ثرون»، واستقر مهر جودلفين في المركز الخامس دون زحام بعد ربع الميل الأول، في وقت تقدم فيه «أركاديا كافيه» و«إيتيراشاي» لتتقارب المسافات بين مجموعة الخيول المشاركة في السباق.



وأظهر «لاكي كيد» تسارعاً قوياً بعدما أخرجه الفارس ميراي إيواتا عند رأس المسار المستقيم، ليتجاوز «أركاديا كافيه» و«إيتيراشاي» ويتقدم إلى الصدارة عند دخول الفيرلونغ الأخير. وفرض «دون إريكتوس» تحدياً متأخراً، إلا أن «لاكي كيد» تمسك بتقدمه ليحسم الفوز بفارق رقبة ويحصد 30 نقطة تأهيلية إلى ديربي كنتاكي.