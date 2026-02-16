دي سراج لمربط دبي يعطر ختام «أبوظبي الدولية» بمسك الذهب.. والمهرة دي نيران تنتزع لقباً برونزياً



لفت مربط دبي للخيول العربية الأنظار في ختام بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية مساء أمس في القاعة المغطاة اتحاد أرينا بجزيرة ياس وسط حضور غفير للجمهور والملاك. وكان الفحل العالمي دي سراج ملك الحفل الختامي حيث لونه بمسك الذهب وجمال الأداء وقوة الفحولة. وتمكن دي سراج من السيطرة التامة على منافسيه، بل كل الخيول المشاركة في البطولة والبالغ عددها 335 خيلاً منها 243 محلية و92 دولية، وذلك بعد تحقيقه أعلى معدل نقط 92.9 نقطة وهو رصيد لم تحققه أي من الخيل المتنافسة في كل فئات البطولة ولم تستطع بلوغ حاجز 92 نقطة.



ويعد الفحل دي سراج وهو من أيقونة الإنتاج العالمي إف إيه إل رشيم والفرس ليدي فيرونيكا، واحداً من أبرز الأفحل الفائزة بالألقاب في تاريخ بطولة العالم، بتحقيقه ثلاثة منها في بطولة العالم بباريس، بالإضافة إلى عدد كبير من الألقاب الذهبية في كثير من البطولات الدولية المرموقة في أوروبا والشرق الأوسط. ويشكل دي سراج أحد أهم الأفحل المنتجة للجودة في العالم. كما انتزعت المهرة دي نيران وهي من الفحل إكسالت والفرس دي شيهانة لقباً برونزياً بين أجمل المهرات العالمية المتنافسة في البطولة.



التوحيدي: موعد عالمي

من جهته، عبر المهندس محمد التوحيدي عن سعادته بالفوز المتميز للفحل دي سراج وتحقيقه أعلى معدل في البطولة، وقال: بطولة أبوظبي الدولية كانت محطة ناجحة بكل جوانبها، وهي موعد عالمي يستقطب عدداً كبيراً من أجمل خيول العالم. برهنت الإمارات على علو كعبها في إنتاج خيول عربية عالية الجودة، واختتم الفحل الكبير دي سراج مشهد التميز بتأكيد مكانته الملكية في القمة. وهو يعد منتجاً قوياً يحمل مشعل الفحل الحيوي إف إيه إل رشيم بامتياز.



المرزوقي: صدارة مطمئنة

من جانبه، أشاد عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي بالأجواء التنافسية المثيرة في البطولة، وبالجودة العالية للخيول المتنافسة. وقال المرزوقي: البطولة عكست العمل الإيجابي والمتطور لإنتاج الخيل العربية في الإمارات التي تتصدر مقدمة الدول الأقوى في هذا المجال. هذا الواقع يبعث على الاطمئنان التام على مستقبل الخيل العربية. ومربط دبي يظل رافداً عالمياً للجودة من خلال أفحل منتجة يعد دي سراج أحد أقطابها.