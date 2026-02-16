اختتام سباق «ألعاب الماسترز» للقدرة في الوثبة

اختتمت أمس فعاليات سباق الماسترز للقدرة بقرية الإمارات العالمية بالوثبة، بالتزامن مع اليوم الختامي لمهرجان أبوظبي للقدرة والتحمل. وشارك في فعاليات السباق الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، والشيخ طحنون بن خليفة آل نهيان، وغانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، والدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وحضر انطلاق الفعاليات عارف العواني، العضو المنتدب للجنة العليا المنظمة للألعاب، ومسلم العامري، مدير عام القرية.



وأسفرت المنافسات عن فوز الفارسة فاطمة عيضة العامري بالمركز الأول في فئة 30 عاماً، وجاء ثانياً الفارس سالم بن حم، وثالثاً الفارس أحمد حبتور الدرعي، بينما شهدت فئة 40 عاماً فوز الفارس أحمد حسن بالمركز الأول، وذهب المركز الثاني إلى الفارس جونتانا أندريس من أوروغواي، وجاء ثالثاً سيف الفارسي.

وتصدر الفارس محمد حماد حارب فئة 50 عاماً، وجاء ثانياً الفارس أحمد البلوشي، وثالثاً الفارس علي المهيري، وشهدت منافسات فئة 60 عاماً فوز علي أحمد بالمركز الأول، وجاء ثانياً الفارس علي محمد يوسف، وثالثاً الفارس بطي القبيسي، بينما تصدر الفارس الروسي نيكولاي ميلبورد فئة 70 عاماً.



وتوج الفائزين الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، والشيخ طحنون بن خليفة آل نهيان، وغانم مبارك الهاجري، والدكتور محمد الكويتي، ومسلم العامري، وسعيد المهيري، مدير إدارة الرياضات المجتمعية في مجلس أبوظبي الرياضي.

وأشاد الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان بالمشاركة الكبيرة في سباق القدرة، والتنظيم الاحترافي ضمن ألعاب الماسترز، أبوظبي 2026، التي حققت مشاركة كبيرة لأكثر من 25 ألف رياضي ورياضية شاركوا في أكثر من 37 رياضة مختلفة، من دول العالم بدعم ورعاية القيادة الرشيدة.



وقال الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان إن ألعاب الماسترز شهدت مشاركة فئات عمرية مختلفة، بما يؤكد أهمية الحدث العالمي، وتفاعل فئات المجتمع مع الأنشطة الرياضية، ورؤية دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة في تحقيق استدامة ممارسة الرياضة، والأنشطة المختلفة لتحقيق جودة الحياة.