تتويج نخبة المرابط في ختام بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية 2026

اختُتمت أمس، في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، فعاليات بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية «تايتل شو».

وشهد فعاليات الختام معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، حيث قام بتكريم لجنة تحكيم البطولة.

كما حضر الختام سعادة الدكتور سلطان بن سالمين سعيد المنصوري، سفير دولة قطر لدى الدولة، وسعادة أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وسعادة محمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وبيتر بوند، رئيس المنظمة العالمية للخيول العربية «الواهو»، وجورازلوف لاسينا، رئيس المنظمة الأوروبية لعروض الخيول العربية «إيكاهو»، والدكتور جورج أولمز، رئيس نادي أصيل الدولي والمدير التنفيذي لشركة جورج أولمز للنشر، وعدد من المهتمين بالخيل العربية من مختلف الدول.

وأقيمت البطولة على مدار ثلاثة أيام بتنظيم جمعية الإمارات للخيول العربية، ووفقًا للوائح وقوانين المنظمة الأوروبية لمسابقات الخيل العربية «إيكاهو»، فيما تقارب القيمة الإجمالية لجوائزها المالية أربعة ملايين يورو، ما يعكس حجم الحدث وأهميته على مستوى البطولات الدولية.

وشهدت البطولات النهائية منافسات قوية ومثيرة، تألقت خلالها خيول مربط البداير للشيخ محمد بن سعود القاسمي بتحقيق ثنائية ذهبية من أصل ستة ألقاب، فيما نالت مرابط الشراع ودبي والهواجر، إضافة إلى محمد شيخ سليمان، لقبًا ذهبيًا واحدًا لكل منها.

وتُوِّجت «بالما أو» لمربط الشراع باللقب الذهبي للمهرات عمر سنة، تلتها «مزن إس إتش» لناصر مسفر الهاجري ونالت اللقب الفضي، فيما حلت «سيلين البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي في المركز الثالث ونالت اللقب البرونزي.

وحصدت «عجيبة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي ذهبية المهرات، وجاءت «سدرة الغزالي» لمربط هنايا في المركز الثاني ونالت اللقب الفضي، فيما ذهب اللقب البرونزي إلى «دي نيران» لمربط دبي.

وفي فئة الأفراس، توشحت «ع ج إس آي» لمحمد شيخ سليمان باللقب الذهبي، تلتها «ع ج تريم» لمربط عجمان في المركز الثاني ونالت الفضة، فيما حازت «إي إس سلمى» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي اللقب البرونزي.

وتُوِّج «جمران الهواجر» لغانم الهاجري باللقب الذهبي للأمهار عمر سنة، فيما جاء «ع ج هاجس» لمربط عجمان في المركز الثاني ونال الفضة، وحل «رنان البداير» لعادل فلاح ثالثًا ونال البرونزية.

وانتزع «رشيق البداير» لمحمد بن سعود القاسمي صدارة بطولة الأمهار ونال اللقب الذهبي، تلاه «بي في شازان» لشينغ وانغ في المركز الثاني ونال الفضة، فيما حل «محبوب الشراع» لاسطبلات السراج ثالثًا ونال البرونزية.

وفي فئة الفحول، تُوِّج «دي سراج» لمربط دبي باللقب الذهبي، وجاء «إس تي إيه هاي فولتاج» لمربط الوجبة في المركز الثاني ونال الفضة، فيما نال «الأريام شكلان» لاسطبلات الأريام اللقب البرونزي.

وكانت الأشواط التأهيلية قد سبقت البطولات النهائية، حيث تصدر الفحل «إس تي هاي فولتاج» لمربط الوجبة القسم «أ» للفحول عمر أربع سنوات وما فوق، مسجلًا 92.05 نقطة، تلاه «دي شخار» لمربط دبي بـ 91.35 نقطة، فيما حل «ع ج سياف» لمربط عجمان ثالثًا بـ91.00 نقطة.

وفي القسم «ب»، أحرز «سراج الباهية» لعلي غانم المزروعي المركز الأول بـ91.40 نقطة، وجاء «فلاح الهواجر» لغانم الهاجري ثانيًا بـ91.30 نقطة، فيما حل «الأريام عشاق» للشيخ سلطان بن حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان ثالثًا بـ91.20 نقطة.

وتصدر القسم «ج» الفحل «الأريام شكلان» لاسطبلات الأريام بـ92.10 نقطة، وجاء «إي كيه إس سراج» لمربط هنايا ثانيًا بـ91.91 نقطة، فيما حل «إيه إم إس الفهد» لعبد الله أحمد المضاحكة ثالثًا، وحصل على 91.10 نقطة.

واعتلى صدارة القسم «د»، آخر أشواط البطولة التأهيلية، «دي سراج» لمربط دبي مسجلًا 92.90 نقطة، فيما جاء «كاشف الشقب» للخيالة السلطانية العمانية في المركز الثاني، وحصل «إي إس برينس» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي على المركز الثالث مسجلًا 91.20 نقطة.

وتضمنت فعاليات الختام عروضًا فنية وتراثية.