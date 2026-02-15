أمسية مثيرة في المضمار الأصفر.. «مصمك» و«ديفيد أوف أثينز» يتقاسمان لقب «جبل علي مايل».. و«ملزوم» بطل الافتتاح



شهد مضمار جبل علي منافسات مثيرة في الأمسية التاسعة تصدرها سباق «جبل علي مايل» الذي انتهى بتقاسم اللقب بين «مصمك» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم و«ديفيد أوف أثينز» لوذنان ريسنغ بعد صراع مثير حتى خط النهاية في المضمار الأصفر، فيما تألق «ملزوم» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في شوط الافتتاح من الحفل الذي تجاوز جوائزها المالية مليوني درهم.

وحقق «مصمك» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس برناردو بينهيرو وإشراف المدرب سالم بن غدير، و«ديفيد أوف أثينز» لوذنان ريسنغ بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب حمد الجهني، الفوز مناصفة في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، ليتقاسما اللقب بزمن قدره 1:37.37 دقيقة بعد العودة إلى تقنية الفوتوفينيش.



وفاز «كيلر كولكت» لمايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك بقيادة الفارس تادج أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار بلقب الشوط السادس «جبل علي ستيكس» لمسافة 1950 متراً، مسجلاً زمناً قدره 1:57.61 دقيقة بعد أداء قوي حسم به الصدارة.

وحلق «بونتوس» لإيفا نيسلانيكوفا بقيادة الفارس بيلي لوغنان وإشراف المدرب ميروسلاف نيسلانيك بلقب الشوط الرابع «جبل علي للسرعة» لمسافة 1000 متر «الجولة الثانية من سلسلة سباقات الإمارات للسرعة»، مسجلاً زمناً قدره 58.93 ثانية.



شوط الافتتاح

وفاز «ملزوم» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب مايكل كوستا بالشوط الأول «ESS ستيكس» لمسافة 1200 متر، مسجلاً زمناً قدره 1:12.61 دقيقة.

وحققت «شيز إسنشل» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس خوسيه سانتياغو وإشراف المدرب سالم بن غدير لقب الشوط الثاني «النايفات ستيكس» لمسافة 1400 متر للمهرات بعمر ثلاث سنوات، مسجلة زمناً قدره 1:27.80 دقيقة.

وفاز «أورديب» لإيكوري أمازينغ تيم بقيادة الفارس أندرو سلاتري وإشراف المدرب بوبات سيمار بالشوط الثالث «النوايف ستيكس» لمسافة 1400 متر للخيول بعمر ثلاث سنوات فقط، مسجلاً زمناً قدره 1:26.98 دقيقة.



