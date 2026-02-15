سيف المزروعي بطل سباق مهرجان أبوظبي للقدرة بالوثبة

واصل الفارس سيف أحمد المزروعي حصد الألقاب، بنيله كأس سباق مهرجان أبوظبي المفتوح للقدرة لمسافة 120 كلم، والذي نظمته قرية الإمارات العالمية بالوثبة، اليوم الأحد، في ختام الموسم، وشهد مشاركة 254 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات الدولة.



وجاء فوز الفارس البطل على صهوة الفرس «بوليو ماركان»، العائد إلى إسطبلات «إم آر إم»، بعد أن حقق قفزة غير مسبوقة، عندما أنهى المرحلة الثالثة في المركز 30، لكنه نجح في انتزاع اللقب بالتقدم على جميع المشاركين في الختام، بزمن قدره 4:16:19 ساعات.



وحلت في المركز الثاني الفارسة كوثر زيتوني على صهوة «آندي» من إسطبلات البوادي 2، بفارق ثانية واحدة فقط عن بطل السباق، فيما جاء ثالثاً الفارس عبد الله محمد الحمادي من إسطبلات الريف عجبان، على صهوة «إتش سي ياسيرا»، بزمن قدرة 4:16:24 ساعات.



وعقب نهاية السباق، تم تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى عن طريق مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، محمد الحضرمي مدير الفعاليات، عبد الرحمن الرميثي مشرف القرية، لارا صوايا المدير التنفيذي للرعاية والتسويق بالقرية، عذراء العواني ممثل الأرشيف والمكتبة الوطنية.