فريق الذئاب يتوج باللقب في ختام أسطوري لكأس دبي الذهبية للبولو

توج فريق ذئاب دبي ثيرا، بطلاً لكأس دبي الذهبية للبولو، بعد فوزه على فريق الإمارات 11 ــ 8، في المباراة النهائية التي تحولت إلى مشهد احتفالي استثنائي، رسمت ملامحه جماهير غفيرة تجاوزت خمسة آلاف متفرج، في ليلة امتزج فيها وهج المنافسة بسحر الفن، لتبدو كعرس رياضي نابض بالحياة.

وجاءت المباراة النهائية لتكون مسك الختام، بعدما جمعت فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق ذئاب دبي ثيرا بقيادة حبتور الحبتور، في مواجهة حملت كل معاني الإثارة والندية.



وعلى الرغم من سيطرة الذئاب وتقدمهم في معظم فترات اللقاء، فإن الحسم ظل معلقاً حتى اللحظات الأخيرة، خاصة بعدما وسع الفريق الفارق في الشوط الرابع، ومع صافرة النهاية، أعلن الذئاب أنفسهم أبطالاً، ليسدل الستار على النسخة الأجمل في تاريخ البطولة.

وعكس الحضور الرسمي قيمة الحدث، وتقدمه محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو، وسعيد بن دري نائب الرئيس، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة، وضيف الشرف القطري فؤاد المضاحكة مدير عام نادي قطر للبولو. وأكد محمد الحبتور أن المستوى الفني للفرق الستة المشاركة كان مصدر فخر للاتحاد، مشيداً بالأداء الراقي لفريقي الإمارات وذئاب دبي ثيرا، ومهنئاً البطل والوصيف على العرض المشرف.



بينما شهد اليوم الختامي أيضاً، مواجهة قوية على كأس الترضية، وحسمها فريق الحبتور أمام فريق غنتوت بنتيجة 10 ـ 7، بعد مباراة اتسمت بالسرعة والحسم المبكر.

وتوج سعيد بن دري الفرق الفائزة، فيما نال فيليكس إيسان جائزة أفضل لاعب، وحصل حصانه «أونلي كارافينا» على لقب أفضل حصان، بينما ذهبت جائزة أفضل حصان أرجنتيني إلى «أوبن سنوماس» بقيادة سانتياغو لابورد.

ويذكر أن تشكيلة فريق الذئاب ضمت كلاً من حبتور الحبتور، سيزار كريسبو، فيليكس إيسان، وسانتياغو لابورد، فيما مثل فريق الإمارات كل من سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، سلفادور جوريتش، لوكاس مونتيفردي جونيور، وروزيندو توريغيتار.