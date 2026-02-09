«خيول ياس» تحرز «رباعية» في السباق التاسع على «مضمار العين للفروسية»

أحرزت خيول ياس للسباقات «رباعية» في السباق التاسع للخيول العربية الأصيلة أمس، من 8 أشواط على مضمار نادي العين للفروسية والرماية، بإجمالي جوائز بلغت 510 آلاف درهم. وافتتح «إيهاب» بإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة جوليان موبيان، تفوق خيول ياس في الشوط الأول لمسافة 2000 متر، للخيول عمر 5 سنوات فما فوق، وجوائزه 80 ألف درهم، ثم حقق «شمروخ» الثنائية لخيول ياس والمدرب إيريك ليمارتنيل، بقيادة الفارس سيلفيستر دي سوزا، في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر للخيول المبتدئة عمر 4 سنوات، وجوائزه 70 ألف درهم.



وجاء الفوز الثالث عبر «باسل أو دبليو»، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة حمد البوسعيدي، في الشوط السادس لمسافة 1400 متر «أ»، للخيول المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق «إنتاج الإمارات»، وجوائزه 40 ألف درهم.

وأهدى «ضواد» الرباعية لخيول ياس، بإشراف إيريك ليجري وقيادة سيلفيستر دي سوزا في الشوط السابع لمسافة 1400 متر «ب»، للخيول المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق «إنتاج الإمارات»، وجوائزه 40 ألف درهم.



وحصد «آر بي سراب» للمالك والمدرب خليفة مطر النيادي، بقيادة برناردو بينيرو، لقب الشوط الثاني لمسافة 1800 متر للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم، بينما فاز «إف شارا» لمعتصم محمد غانم، بإشراف قيس عبود، وقيادة برناردو بينيرو «ثنائية» بلقب الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، للخيول المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم.



وحقق «إف أسياف» لمحمد مصبح المزروعي، الثنائية للمدرب قيس عبود، والثلاثية للفارس برناردو بينيرو، بصدارة الشوط الخامس لمسافة 1600 متر للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم، بينما اختتم «إف يتوعد»، لجمعة إبراهيم بخيت، بإشراف قيس عبود «ثلاثية»، وقيادة ريتشارد مولن، الأمسية بحصد لقب الشوط الثامن لمسافة 1000 متر، للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم.