مدينة إكسبو تحتضن «دولية دبي للجواد العربي» من 3 إلى 5 أبريل المقبل



أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي عن إقامة النسخة 23 في مدينة إكسبو دبي للمرة الأولى، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 5 أبريل المقبل، بإجمالي جوائز مالية تبلغ قيمتها 4 ملايين دولار، بمشاركة نخبة من الخيول الأبطال من مختلف أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في مركز دبي التجاري العالمي، للإعلان عن قرعة الحكام المشاركين في البطولة التي أجرتها لجنة تنظيم فعاليات وبطولات جمال الخيول العربية الأصيلة، بحضور قصي عبيدالله مدير البطولة وعضو لجنة تنظيم فعاليات وبطولات جمال الخيل العربية الأصيلة، وعبدالله أحمد لوتاه نائب الرئيس في دي إكس بي لايف، وأحمد صالح العبدولي مساعد مدير – دي إكس بي لايف، وعادل الفلاسي المدير التنفيذي للبطولة، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.



وأكد قصي عبيد الله، أن النسخة الـ23 من بطولة دبي الدولية للجواد العربي ستُقام للمرة الأولى في مدينة إكسبو دبي، وتحديداً في القاعة الجنوبية بمركز دبي للمعارض بمشاركة من 160 إلى 170 من الخيول المتأهلة من البطولات الدولية، حيث سيدير منافسات البطولة 10 حكام دوليين من بينهم 6 حكام من أوروبا.

وأضاف أن البطولة تواصل استقطاب نخبة الخيول الأبطال وفق أعلى التصنيفات الدولية، وتُعد منصة عالمية لجمال الخيول العربية الأصيلة، مؤكداً حرص اللجنة المنظمة على تطبيق أعلى معايير التنظيم والتحكيم.



قائمة الحكام

وضمّت قائمة الحكام 10 حكام أساسيين من 8 دول وهم: تاماش رومباور من المجر، وإريك غير من فرنسا، وجوناس سالزمان من ألمانيا، وروبي دن هارتوغ من هولندا، وميكاييلا فايدنر من ألمانيا، وجيانماركو أراجنو من إيطاليا و إيرينا شتيلغر من الاتحاد الروسي، والحكم ويلي براون من جنوب أفريقيا، ومن الولايات المتحدة الأمريكية تيري هولمز وجو بولو. وتضم قائمة الحكام الاحتياطيين، إلياس فرج من مملكة البحرين، وكلوديا داريوس من ألمانيا.

وتعتمد البطولة نظام تحكيم قائماً على احتساب النقاط وفق معايير معتمدة، مع تطبيق قواعد واضحة لكسر التعادل، إضافة إلى آليات محددة لتأهيل الخيول المشاركة، بما يضمن أعلى مستويات النزاهة والتنافس الفني.