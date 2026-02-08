الريسي: كأس رئيس الدولة للقدرة الأغلى والأقرب لأسرة الفروسية

أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، أن سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة يعتبر الكأس الأغلى على قلوب الجميع، ويحمل قيمة خاصة لدى أسرة الفروسية في الإمارات وخارجها، لما يمثله من مكانة كبيرة ودعم متواصل للرياضة والفرسان.



وقال الريسي لـ«البيان» عقب تتويجه الفائزين الأوائل بلقب سباق كأس رئيس الدولة للقدرة في قرية الوثبة، إن البطولة تقام برعاية كريمة من قيادة دولة الإمارات، وبدعم مباشر من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الداعم لرياضة الفروسية، والمحفز الدائم للفرسان وملاك الخيول في الدولة، وبفضل هذا الدعم وصلت فروسية الإمارات إلى صدارة المشهد إقليمياً وقارياً وعالمياً، وأصبحت تحقق مراكز متقدمة باستمرار في كافة المحافل.



وتابع: السباق شهد مشاركة نخبة الخيول وأفضل الفرسان من داخل وخارج الدولة، وهو ما يعكس قيمة الحدث ومكانته، فالجميع يحرص على الحضور والمنافسة من أجل هذا اللقب الغالي الذي نفخر به جميعاً.

وأضاف الريسي: نهنئ إسطبلات الوثبة على الفوز المستحق بلقب الكأس للمرة الثانية على التوالي، ونهنئ أيضاً أصحاب المراكز المتقدمة، إسطبلات الريف التي جاءت ثانياً، وإسطبلات الوثبة التي فازت أيضاً بالمركز الثالث، وكل من شارك في السباق وأسهم في نجاحه.