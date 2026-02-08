ماسة عدنان تهدي إسطبلات الوثبة لقب كأس رئيس الدولة للقدرة



أهدت الفارسة ماسة عدنان، إسطبلات الوثبة، لقب سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كلم، والذي نظمته قرية الإمارات العالمية للقدرة، اليوم الأحد، بقرية الوثبة، بمشاركة 193 فارساً وفارسة، من مختلف الإسطبلات داخل وخارج الدولة، التي تنافست على بلوغ منصات التتويج خلال السباق الذي تألف من 6 مراحل.



وتوج الفائزين عقب نهاية السباق، معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، حمد محمد آل سويدان المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في دائرة الثقافة والسياحة، سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي بمجلس أبوظبي الرياضي، محمد الحضرمي مدير الفعاليات بقرية الوثبة، لارا صوايا المدير التنفيذي للرعاية والتسويق بالقرية.



وخلال السباق، حققت ماسة عدنان نجاحاً كبيراً وغير مسبوق، بعد أن حافظت على اللقب للعام الثاني علي التوالي، على صهوة «ساشمو» لإسطبلات الوثبة، التي نالت شرف التتويج باللقب للمرة الحادية عشرة من 27 نسخة، وسجلت ماسة عدنان زمناً قدره 6:02:37 ساعات، وجاءت ثانياً الفارسة مريم علي قمبر على صهوة «هانتيوشا لارزاك» من إسطبلات الريف العجبان، بزمن قدره 6:02:44 ساعات، وجاءت في المركز الثالث الفارسة كوثر زيتوني على صهوة «أيان» من إسطبلات الوثبة، بزمن قدره 6:02:45 ساعات.



وأثنى مسلم العامري على أداء الفرسان والفارسات في السباق، وقال إنه تميز بالقوة، وجاء مواكباً لتطور رياضة الفروسية في الدولة، وتحديداً سباقات القدرة، وهنأ العامري إسطبلات الوثبة التي أحرزت اللقب، وقال إن التهنئة تشمل جميع المشاركين، لأن وجودهم في الحدث يمثل نجاحاً وتأكيداً على تميزهم.