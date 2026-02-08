خالد القاسمي بطل «تأهيلي الشباب» ببطولة الشارقة الدولية لقفز الحواجز

توّج الفارس الشيخ خالد سلطان القاسمي بالجولة التأهيلية لفرسان القفز من فئة الشباب ببطولة الشارقة الدولية لقفز الحواجز، بدول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، وجاءت المنافسة برعاية غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، وتنافس فيها 18 فارساً وفارسة، وأكمل الجولة الرئيسة 9 فرسان دون خطأ، وتجدد بينهم التنافس في جولة التمايز وأكملها 5 فرسان دون خطأ أيضاً، وتصدرهم الفارس الشيخ خالد سلطان القاسمي، منهياً التمايز على صهوة الجواد «جاك ـ ليسكو زد» في زمن سريع بلغ 37.31 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثاني الفارس السوري جواد نظام مع الجواد «هارليس جاك زد»، وبزمن التمايز 39.88 ثانية، ومواطنه الفارس السوري صبري بادنكي شارك بالفرس «نورماموركا»، وأكمل التمايز في زمن 41.54 ثانية.



كما حاز الفارس الألماني كريستيان هيلمان مركز الصدارة في المنافسة التأهيلية الثانية للجائزة الكبرى، والتي اختتمت بها منافسات البطولة في يومها الثاني أمس السبت، بمواصفات المرحلتين وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي، وصمم مسارها بالميدان الخارجي بحواجز بلغ ارتفاعها 150 سم، وتنافس فيها 69 مشاركاً، وأنهى 15 فارساً المرحلتين دون خطأ، وتقدمهم الفارس كريستيان هيلمان مع الجواد «ألبليبردج تاغ زد» عقب إكماله المرحلة الثانية في زمن بلغ 32.66 ثانية، وأقوى محاولة لانتزاع الصدارة جاءت من القفزات التي نفذتها مواطنته الفارسة الألمانية صوفي هينرز على صهوة الفرس «كوم أوي فلامنغو زد»، وتوّجت بجائزة المركز الثاني، بزمن 33.12 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثالث فارس لاتفيا كريستابس نيرتنكس والجواد «سير شميت»، وأنهى المرحلة الثانية في زمن بلغ 33.37 ثانية.