ميثاء بنت محمد تقود «الإمارات» إلى قبل نهائي كأس دبي الذهبية للبولو

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات إلى الدور قبل النهائي لكأس دبي الذهبية للبولو 2026 المقرر إقامته الأربعاء المقبل، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية. وجاء ذلك بعد أن تخطى فريق الإمارات عقبة فريق الحبتور المنافس العنيد بنتيجة 9-7، ووفق قرعة البطولة من المقرر أن يلعب فريق الإمارات بصفته صاحب المركز الثاني مع فريق بنجاش صاحب المركز الثالث في الترتيب، عقب نهاية الدور التأهيلي.



أما فريق ذئاب دبي المتصدر للترتيب، فسيلاقي فريق جهانجيري صاحب المركز الرابع الذي تأهل صباح اليوم، بعد أن احتكمت اللجنة المنظمة للكأس إلى الضربات الجزائية لفك الاشتباك بين فريق الحبتور وغنتوت وجهانجيري. وكما هو معروف فإن فريق الحبتور صاحب المركز الخامس وفريق غنتوت صاحب المركز السادس سوف يلتقيان السبت المقبل، على كأس الترضية.