3 ذهبيات وفضية وبرونزية.. مربط دبي يتألق بالمحطة الثانية من جولة الجياد العربية 2026 في قطر

خمسة ألقاب كانت حصيلة النتائج الكاسحة، التي حققها مربط دبي للخيول العربية، في ختام المحطة الثانية من جولة الجياد العربية 2026 بالعاصمة القطرية الدوحة، التي اشترطت وحصرت المشاركة على الخيول البطلة، حيث تألق مؤكداً أنه الرقم 1 بين أقوى مرابط العالم، وهو يواصل قيادته تحت عنوان المركز الأول في أشرس بطولات العالم منافسة؛ مركز حققه في المحطتين الأوليين في الموسم الجديد، معرباً بوضوح جلي عن نيته المحافظة على القمة، التي تربع عليها في 2025 أبطال مربط دبي في الموقعة الجمالية الثانية من جولة الجياد العربية، التي أقيمت بمشاركة خليجية عالية المستوى، ضمن سلسلة أوروبا والشرق الأوسط، في المؤسسة العامة للحي الثقافي «كتار» بالعاصمة القطرية الدوحة، وتبلغ قيمة جوائزها المالية مليونين وخمسين ألف دولار، والتي كانت بحق إحدى أقوى البطولات الاستثنائية العالمية، تقدمهم المهر الجديد بعمر السنة «دي يمان»، الذي افتتح دخوله ميادين المنافسة بالذهب، وهو من الفحل البطل «دي شهار» والفرس «دي ريمة»، وأحرزت المهرة «دي روى» اللقب الذهبي الثاني، وهي من الفحل الأغزر إنتاجاً في العالم «إف إيه إل رشيم» والفرس «دي رواينة»، ونال اللقب الذهبي الثالث الفحل «دي شهار»، وهو من الفحل «إكسكاليبور إي إيه» والفرس العالمية «دي شيهانة»، وتمكنت صاحبة الرصيد البطولي الهائل الفرس «دي جودي» من الظفر باللقب الفضي، وهي من الفحل «ع ج عزام» والفرس «إيلي فلامينكا»، بينما انتزع البطل الواعد المهر «دي مزيون» لقباً برونزياً، وهو من الفحل «دي فنان» والفرس «دي الشهباء».



بصمات إنتاجية

جددت البصمات الإنتاجية لمربط دبي عهدها مع التميز بالمركز الأول في تحصيل الألقاب، وتثمين اختيار المرابط البطلة لعلامته العالمية، وقد أكدت بطولة الأفراس بسخاء نادر القوة الإنتاجية للمربط بفوز إنتاجه في البطولة بكل ألقابها، كما أكد أسطورة الإنتاج المعاصر وأغزره الفحل «إف إيه إل رشيم» وابنه صاحب الثلاثية العالمية وأيقونة الإنتاج المتواصل الفحل «دي سراج» مكانتهما العملية في مشهد الإنتاج، والإنجاز العالمي في كل مناسبة،يصفها الخبراء بالأقوى عالمياً، فإضافة إلى لقب الفرس «دي جودي» المملوكة لمربط دبي، تألقت الفرس «دي ضايرة» من إنتاج مربط دبي وملك مربط المرقاب القطري باللقب الذهبي للأفراس، وهي من الفحل العالمي «دي سراج» والفرس «دي دابية»، كما نالت الفرس «دي بيسان» المملوكة لمربط الشقب القطري اللقب البرونزي، وهي من الفحل الأيقونة «إف إيه إل رشيم» والفرس «إيلي فلامينكا».



مزيد من الأبطال

عكس جانب من المنافسات الإقصائية شدة التنافس بين الخيول البطلة المشاركة في المحطة الثانية من جولة الجياد العربية 2026؛ وذلك فيما يخص خيول مربط دبي المتميزة، ففضلاً عن الألقاب الخمسة، التي مكنت المربط من احتلال المركز الأول ونصف الألقاب الذهبية للبطولة وفضية وبرونزية، سجلت عدد من الخيول مراكز متقدمة في المنافسات الإقصائية؛ حيث احتلت المهرة بعمر السنتين «دي نيران» المركز الأول في مجموعتها برصيد 91.57 نقطة، وهي من الفحل «دي سراج» والفرس «إيلي جهراء»، واحتلت المهرة بعمر السنوات الثلاث «دي ضو» المركز الأول في مجموعتها برصيد 91.64 نقطة، وهي من الفحل «دي سراج» والفرس «دي فنانة»، كما احتل الفحل «دي شرار» المركز الثاني خلف رفيقه الذهبي «دي شهار»، وهو من الفحل «دي سراج» والفرس الأسطورية «إف تي شيلا» برصيد 91.14 نقطة.



وكان مربط دبي للخيول العربية نجم نجوم المرابط المتوجة بألقاب المحطة الأولى من جولة الجياد العربية 2026، التي أقيمت الشهر الماضي بنادي أبوظبي للفروسية، وذلك بنيله 5 ألقاب مكونة من لقبين ذهبيين ولقب فضي ولقبين برونزيين، محققاً فوزاً كبيراً ومتميزاً بالمركز الأول، بعد تنافس قوي وشرس بين أجود خيول الجمال ممثلة لأقوى المرابط العالمية. وكان فحل الإنتاج العالمي المعاصر، وصاحب الثلاثية العالمية الفحل «دي سراج» إمبراطور الحفل الختامي بعد عرض استثنائي عزز حيويته ابنه العالمي الفحل «دي شرار».



التوحيدي: مهمة جليلة

أعرب المهندس محمد التوحيدي، المشرف العام المدير العام لمربط دبي عن سعادته بالإنجاز الكبير، الذي حققته خيول المربط في المحطة الثانية من جولة الجياد العربية 2026، مشيداً بالأجواء التنافسية العالمية، التي تمتعت بها البطولة. وقال التوحيدي: «فخورون بالمركز الأول في بطولة من أقوى البطولات العالمية وأجملها وأشرسها تنافساً حصراً بين الأبطال، وكلما تقدمنا في هذه الجولة استشعرنا المهمة الصعبة الجليلة في المحافظة على الصدارة، التي حققناها الموسم الماضي، واستأنفنا صدارتها في المحطة الأولى بأبوظبي هذا الموسم، وذلك في ظل المشاركة النوعية لصفوة من الإنتاج العالمي، كما أننا ممتنون لهذا المستوى العالي من التنظيم والتكريم، الذي يليق بالخيل العربية والمعنيين بشؤونها».



المرزوقي: عرس عالمي

من جانبه أكد عبدالعزيز المرزوقي، المدير التنفيذي لمربط دبي، أن المحطة الثانية من جولة الجياد العربية كانت عرساً عالمياً ممتعاً بعلو منسوب التنافس ومستوى الخيل البطلة،التي تسجل بصمتها في منعطف متطور من تاريخ الخيل العربية. وقال المرزوقي: «خيولنا أخذت بعض حقوقها من الجودة في مواصفاتها وتقييمها ضمن كوكبة من أجمل الإنتاج العالمي المعاصر، وقد تم لها ذلك في إطار تنافس مثير، يحفظ لهذه البطولة مكانتها أفضل بطولة في العالم. نحن سعداء بهذا التنظيم المتميز في منطقتنا وريادتها الدولية. كنا نذهب للمنافسة على القمة في دول العالم، واليوم يأتي العالم لينافس على المراكز الخلفية في موطن الخيل العربية».