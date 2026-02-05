انطلاق بطولة الشارقة الدولية 26 لقفز الحواجز ثلاث نجوم غداً

تنطلق غداً الجمعة بطولة الشارقة الدولية الـ 26 لقفز الحواجز من فئة ثلاث نجوم، ويرأس الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، اللجنة العليا المنظمة للبطولة التي يشهدها نادي الشارقة للفروسية، ابتداء من اليوم حتى الأحد المقبل.



وتعد بطولة الشارقة الدولية الثانية التي ينظمها نادي الشارقة على ميادينه الرملية الداخلية المغطاة والخارجية، من ثلاث بطولات دولية، انطلقت ببطولة الشارقة كأس الأمم من فئة أربع نجوم، وجرى تنظيمها بمركز الشارقة للفروسية على مدى 4 أيام من 29 يناير الماضي حتى الأول من فبراير الجاري، إضافة إلى أن مشاركة فرسان قفز الحواجز في منافساتها وبمختلف تصنيفاتها تعتبر محطة أساسية في مسيرة تطور الأداء الميداني والاحترافي للفارس والجواد على حد سواء، وضمن منافسات بطولة الشارقة الدولية والتي تشتمل على 21 منافسة، ستقام بطولة نهائي الخيول الصغيرة عمر «6 ـ 7» سنوات، والجولة التأهيلية الأخيرة لفرسان المراحل السنية من فئة الشباب والـ«جونيورز» والأشبال من دول المجموعة الإقليمية السابعة، قبل توجههم إلى منافسات النهائي في دولة قطر شهر أبريل المقبل، واقتناص فرصة الاحتكاك بالفرسان من مدارس متنوعة، ومختلفة بأساليب التدريب، ما يعمل على صقل المهارات ورفع مستوى الأداء.



يشرف على البطولة الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وتقوم برعاية منافساتها مجموعة من المؤسسات والشركات الوطنية، ويديرها سلطان اليحيائي، المدير العام لنادي الشارقة للفروسية، وأشرف جابر الليثي، المدير التنفيذي للنادي، ويترأس الدولي الإماراتي خليل إبراهيم لجنتي تحكيم المنافسات بمعاونة 9 محكمين دوليين، وأسند إلى الدولي البلغاري تيودور شيتانوف تصميم مساراتها، بمساعدة 4 مصممين دوليين، ويشرف على ميادين البطولة الدولي الإيراني علي مهاجر، بمعاونة 10 مشرفين دوليين.