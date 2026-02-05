افتتاح كأس رئيس الدولة للقدرة بقرية الإمارات العالمية بالوثبة غداً

أعلنت اللجنة المنظمة إقامة حفل الافتتاح الرسمي لفعاليات النسخة الـ 27 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، غداً الجمعة في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، وتنظيم المؤتمر الصحفي للكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بالحدث.



وأكدت في بيان لها أن حفل الافتتاح يتضمن العديد من الفعاليات التي تبرز أهمية الحدث المقرر بعد غد الأحد لمسافة 160 كلم على ست مراحل، في قرية الوثبة، بمشاركة نخبة الفرسان والفارسات من مختلف الإسطبلات.

وأشارت اللجنة المنظمة إلى أن فريق العمل بالقرية أكمل وضع جميع الترتيبات التنظيمية، وتوفير الدعم الفني واللوجستي للمشاركين، وتجهيز المسارات الخاصة بالسباق، وإجراء عمليات الفحص البيطري للخيول المشاركة بعد غد السبت بعد اعتمادها، استعداداً لخوض السباق عند الساعة السادسة والنصف صباحاً، يعقبه في الخامسة مساء ندوة عامة في القرية عن كأس رئيس الدولة.