محمد الأحمد: مضمار جبل علي أكثر من مجرد سباقات للخيل

أكد محمد الأحمد، مدير مضمار جبل علي، أن تنظيم سباقات الخيل في المضمار الأصفر تحت عناوين ذات أبعاد مختلفة، من بينها اليوم الأيرلندي، جاء انطلاقاً من رؤية تهدف إلى تطوير تجربة سباقات الخيل وتحويلها من مجرد أمسية سباق تقليدية إلى حدث متكامل يجمع بين الرياضة، والثقافة، والترفيه.



وأضاف الأحمد لـ«البيان»: قبل أربعة مواسم، بدأنا التفكير في كيفية تقديم سباقات الخيل بصورة مختلفة، بعيداً عن النمط التقليدي، وحرصنا على ابتكار مفاهيم جديدة تستقطب الجمهور والرعاة، وتعكس دور مضمار جبل علي وجهة رياضية وثقافية، وليس مجرد مضمار سباق.



وتابع: عملنا على إطلاق عدد من الأمسيات المتنوعة على مدار المواسم، شملت مناسبات وطنية، وأمسيات رمضان، ويوم السيارات الرياضية، وسباق الوصل، وغيرها، وصولاً إلى أمسيات تحمل طابعاً دولياً، حيث رأينا أن سباقات الخيل تمثل منصة مثالية للتبادل الثقافي والمعرفي بين الدول، خاصة في ظل تنوّع الجاليات المقيمة في الدولة.



وأكد الأحمد أن الدعم الكبير الذي يحظى به مضمار جبل علي من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي للمضمار الأصفر، وراء هذه النجاحات، مؤكداً أن هذا الدعم والتوجيه المستمر من سموه، إلى جانب دعم الإدارة العليا، كان له الدور الأبرز في فتح المجال أمام التفكير خارج الإطار التقليدي، وتقديم أفكار مبتكرة وتنفيذها على أرض الواقع بما يلبي تطلعات الجمهور وزوار مضمار جبل علي.



وأوضح الأحمد أن «اليوم الأيرلندي» شكّل نموذجاً ناجحاً لهذه الفكرة، مشيراً إلى أن النسخة الثانية من الحدث شهدت حضوراً واسعاً من الجهات الأيرلندية، من بينها الرعاة والسياحة الأيرلندية، إلى جانب مزادات «Goffs» إحدى أبرز دور المزادات العالمية، وشركات أيرلندية متخصصة في تغذية الخيول، فضلاً عن مشاركة السفارة الأيرلندية في الدولة.



ولفت الأحمد إلى أن هذه الأمسيات تجسّد الهدف بتحويل أمسية السباق إلى منصة للحوار وتبادل الأفكار في مجالات الأعمال، والاقتصاد، والثقافة، وهو ما تم لمسه من خلال تفاعل الجاليات والمؤسسات الحاضرة، والشكل الجديد لسباقات جبل علي.

واختتم قائلاً: نسعى إلى البناء على نجاح اليوم الأيرلندي كنموذج مميز، ونتطلع إلى تنظيم أيام أخرى مثل اليوم البريطاني، والأسترالي، والأمريكي، بما يعكس مكانة سباقات الخيل رياضة عريقة قادرة على تعزيز العلاقات الدولية، وهو ما نحرص على ترسيخه في مضمار جبل علي.