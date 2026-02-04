7 أشواط للخيول في كأس أبوظبي الذهبية جوائزها 5 ملايين درهم

أعلن نادي أبوظبي للفروسية، أن جوائز سباق كأس أبوظبي الذهبية المقررة إقامتها السبت المقبل من 7 أشواط، تبلغ 5.7 ملايين درهم، منها مليون دولار أمريكي للشوط الرئيس لمسافة 1600 متر، بمشاركة نخبة الخيول المهجنة الأصيلة، ويعد من أغلى السباقات.



وكشف عن إجراء مراسم القرعة الرسمية للشوط الرئيس لكأس أبوظبي الذهبية للخيول المهجنة الأصيلة «قوائم» لمسافة 1600 متر، يوم غد في صالة الخيالة الملحقة بالنادي، برعاية «أدنوك». وأضاف نادي أبوظبي للفروسية، إن القرعة ستحدد بوابات الانطلاق لكل جواد، وستجرى بمشاركة الملاك والمدربين، ويعد الإعلان الرسمي عن النسخة الأولى من البطولة، مع أهميتها في منح الخيول المنطلقة من البوابات المتوسطة أفضلية مريحة لاتخاذ موقع مميز بجانب السياج، مقارنة بالخيول التي تضعها القرعة في بوابات بعيدة عن السياج الداخلي.