ذئاب دبي يتصدر «كأس دبي الذهبي» للبولو

حقق فريق ذئاب دبي فوزه الثاني في بطولة كأس دبي الذهبي 2026 في نسختها الـ17، بعد تغلبه على فريق الإمارات بنتيجة 10 – 8 أهداف، ليصعد إلى صدارة ترتيب البطولة بنهاية منافسات الجولة الثانية. وتشارك في البطولة 6 فرق، وتستمر منافساتها حتى 14 فبراير المقبل، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بهانديكاب 20 جول.



وضمن منافسات الجولة نفسها، سجل فريق بنجاش أول انتصاراته في البطولة، بعد فوزه على فريق غنتوت بنتيجة 7 أهداف مقابل 6. ويخوض كل فريق 3 مباريات ضمن الدور الأول، على أن تتأهل الفرق الأربعة الأولى في الترتيب إلى الدور نصف النهائي، حيث يلتقي المتصدر مع صاحب المركز الرابع، والثاني مع الثالث، على أن يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية لتحديد بطل النسخة الحالية.