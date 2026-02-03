مواجهة قوية تجمع نون والباشا في بطولة إعمار للبولو

يستضيف نادي دبي للبولو والفروسية المواجهة القوية ببطولة إعمار للبولو، والتي تجمع فريقي نون، بقيادة الشاب راشد العبار، والباشا، بقيادة هاني جبشي، حيث يسعى الفريقان إلى تحقيق بداية قوية، وتجاوز عقبة المنافس في مستهل مشوارهما بالبطولة، في لقاء يتوقع أن يشهد ندية وإثارة كبيرة، حيث تتواصل، الأربعاء، منافسات البطولة بإقامة مباراة واحدة تستكمل الجولة الأولى من البطولة، التي تشهد مشاركة 10 فرق، تضم نخبة من نجوم اللعبة من اللاعبين المواطنين والمحترفين.



وشهدت البطولة، أول من أمس، إقامة مباراتين، حيث فاز فريق AM، بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم على فريق غرغار، بقيادة بدر غرغار بتسعة أهداف كاملة، وفي المباراة الثانية نجح فريق إيكوتي في تحقيق فوز صعب على فريق جهانجيري بنتيجة 6 أهداف مقابل 5.5.



تحظى البطولة بدعم الراعي الرئيسي شركة إعمار العقارية، إلى جانب شركة ليجند موتورز بعلامتها 212، ومستشفى سي إم سي، في تأكيد على الحضور المؤسسي القوي في الفعاليات الرياضية والمجتمعية البارزة، والداعم لرياضة البولو في الدولة. وسيحصل الفريق الفائز باللقب على جائزة مالية قدرها 120 ألف درهم، إلى جانب سيارة 212 مقدمة من شركة ليجند موتورز، فيما ينال الفريق الوصيف جائزة مالية بقيمة 75 ألف درهم، كما رصدت اللجنة المنظمة جائزة لأفضل لاعب في البطولة بقيمة 5 آلاف درهم تكريماً للأداء الفردي المتميز خلال المنافسات.