الفريق الألماني بطلاً لكأس الأمم «الشارقة الأربع نجوم» لقفز الحواجز

اختتمت بطولة الشارقة كأس الأمم من فئة الأربع نجوم، وفي نسختها الرابعة أمس الأحد، بتتويج الفريق الألماني لقفز الحواجز، بطلاً لكأس الأمم الشارقة 2026، وحصوله على جائزة الشارقة لونجين الكبرى للبطولة التي تنافس عليها فرسان الفرق من ثماني دول، واحتفظ فريق الإمارات بالمركز الثاني، ثم الفريق الإيرلندي ثالثاً.



بطولة كأس الأمم أولى البطولات الدولية الثلاث التي ينظمها نادي الشارقة للفروسية بالموسم على ميادينه الداخلية والخارجية، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وتضمنت ست منافسات دولية من فئة الأربع نجوم، جرت وقائعها على الميدان الرملي الخارجي بمركز الشارقة للفروسية خلال الفترة من يوم الخميس 29 يناير الماضي، حتى يوم الأحد الأول من فبراير الجاري، وتزامن معها بطولة دولية من فئة النجمة الواحدة، وأخرى لخيول القفز الصغيرة، وكأس الأمم لفرسان القفز من فئة الـ«جونيورز»، ومنافسات دولية لفئة الشباب والأشبال من فرسان القفز بدول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية.



شهد منافسة كأس الأمم وقام بتتويج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى الدكتور غانم محمد الهاجري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ونجيب كيوان، المدير الإقليمي لشركة لونجين بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، راعية كأس البطولة، وسعادة سلطان محمد خليفة اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، مدير البطولة.



وتنافس على الكأس ثمانية فرق، وحسب نتائجها من ألمانيا، الإمارات، إيرلندا، بريطانيا، إيطاليا، مصر، سوريا والبرازيل، ومعظمها من الدول التي تشكل بمشاركاتها القوية ثقلاً على ميادين القفز الدولية والعالمية.

ومنافسة كأس الأمم الشارقة، أقيمت بمواصفات الجولتين، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 155 سم، وأسفرت نتائجها عن فوز الفريق الألماني بمجموع 10 نقاط جزاء «0 + 10»، والثاني للمرة الثانية على التوالي فريق الإمارات بمجموع 12 نقطة جزاء «8 + 4»، والثالث الفريق الإيرلندي بمجموع 20 نقطة جزاء «4 + 16»، ومثل فريق الإمارات الفرسان عمر عبدالعزيز المرزوقي مع الجواد «إنجوي دو لامور» «12 سنة»، حميد عبدالله خليفة المهيري والجواد «فونسيت في دي هافنك» «12 سنة»، عبدالله محمد المري والجواد «بي بي اس مغريغور» «14 سنة»، وجميع الخيول التي شاركوا معها تعود ملكيتها إلى إسطبلات الشراع، والفارس الشيخ علي جمال ناصر النعيمي مع الجواد «كابولت في دي» «11 سنة»، وتعود ملكيته إلى نادي الشارقة للفروسية.