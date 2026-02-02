فريق الإمارات يبحث عن صدارة كأس دبي الذهبية للبولو

تشهد ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية عصر غد الثلاثاء، بداية الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس دبي الذهبية للبولو 2026 التي يصل تصنيفها إلى 20 جولاً. ويلتقي في المباراة الأولى فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور وتكمن أهمية هذه المباراة في كونها تجمع بين الفريقين اللذين فازا في مباراتهما الافتتاحية، حيث فاز فريق الإمارات على فريق بنجاش، وفاز فريق ذئاب دبي على فريق جهانجيري، ولذلك المباراة لا تقبل القسمة على اثنين ويصعب التكهن بنتيجتها بسبب تقارب مستوى الفريقين وسعى كل منهما جاهداً إلى أن يضيف فوزاً ثانياً إلى رصيده لمواصلة المنافسة على الصدارة قبل أن يدخل في حسابات معقدة، وخاصة أن كل فريق منهما لم يتبقَ له سوى مباراة واحدة فقط.



وسيكون عشاق اللعبة على موعد مع المباراة الثانية التي تجمع بين الفريقين الجريحين اللذين خسرا لقاء الافتتاح وهما فريق غنتوت وفريق بنجاش وسوف يطمع كل منهما في بذل أقصى جهد في سبيل الفوز وأن يضمد جراحه على حساب منافسه حتى لا يخرج صفر اليدين وخاصة أن البولو لا يعرف التعادل مع الوضع في الاعتبار أن فريق غنتوت سيلعب مباراته المقبلة مع فريق ذئاب دبي يوم الجمعة المقبل وهي مباراة تعد صعبة فيما سيلعب فريق بنجاش أمام فريق جهانجيري وهي مباراة متكافئة نسبياً.