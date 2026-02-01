مباراتان تدشنان بطولة إعمار للبولو بنسختها السابعة غداً

تنطلق غداً منافسات بطولة إعمار للبولو على ملاعب نادي دبي للبولو والفروسية، إيذاناً ببدء النسخة السابعة من البطولة، التي تعد واحدة من بين أبرز بطولات البولو على مستوى الدولة، وسط استعدادات تنظيمية وتسويقية مكثفة عكست المكانة المتنامية للبطولة عاماً بعد عام.



وتنطلق المنافسات بإقامة مباراتين قويتين تجمع الأولى فريق «AM» بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم مع فريق غرغار بقيادة سعد غرغار، فيما يلتقي في المباراة الثانية فريق إيكوتي بقيادة أيدن الأحمد مع فريق جهانغيري بقيادة سعد جهانغيري، في مواجهتين تعكسان قوة البطولة منذ يومها الأول.



وتشهد النسخة السابعة مشاركة 10 فرق للمرة الأولى في تاريخ البطولة، في مؤشر واضح على اتساع قاعدة اللعبة، وارتفاع مستوى الاهتمام بها، كما تحظى البطولة بدعم الراعي الرئيسي شركة إعمار العقارية، إلى جانب شركاء البطولة شركة ليجند موتورز بعلامتها 212 ومستشفى سي إم سي.



وسيحصل الفريق الفائز بالبطولة على جائزة مالية قدرها 120 ألف درهم، إضافة إلى سيارة 212 مقدمة من شركة ليجند موتورز، فيما ينال الفريق الوصيف جائزة مالية بقيمة 75 ألف درهم، وجائزة لأفضل لاعب في البطولة بقيمة 5 آلاف درهم، تكريماً للأداء الفردي المتميز.



وأكد خالد عيسى الياسي مدير عام أندية إعمار رئيس اللجنة المنظمة للبطولة اكتمال جميع الاستعدادات الفنية والتنظيمية لإقامة البطولة وفق أعلى المعايير، من خلال تجهيز الملاعب، وتوفير الطواقم التحكيمية المتخصصة، إلى جانب اعتماد جدول مباريات يراعي أعلى درجات التنافس والتوازن بين الفرق المشاركة.



وفي خطوة تعد الأولى من نوعها في تاريخ بطولات البولو المحلية، شهدت دبي استعراضاً بصرياً مميزاً لعدد من نجوم البطولة على واجهة برج خليفة، أعلى وأبرز معلم معماري في العالم، حيث تم عرض صور اللاعبين والبطولة.