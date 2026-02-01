راشد المهيري بطل سباق «الخيول العربية» للقدرة بقرية الوثبة

توج معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، الفارس راشد محمد المهيري بلقب سباق كأس الإمارات للخيول العربية للقدرة لمسافة 100 كلم، الذي أقيم صباح اليوم بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، وبرعاية جمعية الإمارات للخيول العربية، بمشاركة 87 فارساً وفارسة من مختلف الاسطبلات.



حضر مراسم التتويج مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية، محمد أحمد الحربي، مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، عبدالله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، الدكتور عبدالله أحمد آل الشيخ، عضو مجلس إدارة اتحاد الفروسية والسباق ورئيس لجنة القدرة، محمد الحضرمي، مدير الفعاليات بالقرية، لارا صوايا، المدير التنفيذي للتسويق والرعاية بالقرية.



جاء فوز الفارس راشد المهيري على صهوة الجواد «سيتوين دي غزال» لاسطبلات «إسناد»، بعد أن تقدم في مراحل السباق المختلفة قبل أن يتصدر المرحلة الأخيرة، محققاً زمناً قدره 3:26:36 ساعات، وذهب المركز الثاني بفارق ثانية واحدة إلى الفارسة ليا فندركيركوف على صهوة الجواد «زلتين» العائد إلى اسطبلات «أف 3»، وجاء ثالثاً الفارس سعيد عبدالله المهيري على صهوة «هايلاند لارزاك» لاسطبلات «أف 3» بزمن 3:26:52 ساعات.



من جانبه، عبر راشد المهيري بطل السباق عن سعادته الغامرة باللقب، مشيراً إلى أن السباق شهد منافسة قوية منذ البداية وخلال جميع مراحله، ما أضفى عليه طابعاً حماسياً ورفع من مستوى التحدي، وأكد المهيري أن الخيول العربية أثبتت مجدداً قدراتها العالية على التحمل والسرعة، مشيداً بالتنظيم المتميز للحدث الذي ساهم في نجاحه وعكس مكانة الإمارات المرموقة في عالم الفروسية.