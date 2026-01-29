111 خيلاً تتنافس في الأمسية الـ «10» لكرنفال سباقات دبي على مضمار «ميدان»



ينظم نادي دبي لسباق الخيل، غداً الجمعة، الأمسية العاشرة من كرنفال سباقات دبي على مضمار «ميدان» العالمي، بمشاركة 111 خيلاً من نخبة الخيول العالمية والأوروبية، تتنافس في ثمانية أشواط، مخصصة جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، على جوائز مالية تتجاوز الـ «3.1» ملايين درهم.

ويبرز في الأمسية الشوط السادس الرئيس «دبي ميلينيوم ستيكس»، المصنف ضمن سباقات الفئة الثالثة «جروب 3»، والذي يقام لمسافة 2000 متر، على المضمار العشبي، بجوائز مالية قدرها 700 ألف درهم، بمشاركة 7 خيول بعمر أربع سنوات فما فوق.



وتنطلق المنافسات بالشوط الأول «جميرا جينيز» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي، والمخصص للخيول بعمر ثلاث سنوات، وتبلغ جوائزه 500 ألف درهم، بمشاركة 11 خيلاً.

ويتم تنظيم الشوط الثاني «جافزا لوجيستيك بارك» على المضمار الرملي لمسافة 1600 متر، لخيول الثلاث سنوات، بجوائز قدرها 165 ألف درهم، وبمشاركة 16 خيلاً.

ويشهد الشوط الثالث «موج ستيكس»، منافسات لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي، والمخصص للمهرات بعمر ثلاث سنوات، بجوائز مالية قدرها 500 ألف درهم، وبمشاركة 15 خيلاً.



ويقام الشوط الرابع «جافزا» على المضمار الرملي لمسافة 2000 متر، ضمن فئة الهانديكاب «85 - 105»، وبجوائز 300 ألف درهم، وبمشاركة 16 خيلاً.

وتتواصل المنافسات في الشوط الخامس، من خلال سباق «دبي سبرينت» لمسافة 1200 متر، على المضمار العشبي، والمصنف ضمن سباقات «ليستد»، بجوائز تبلغ 500 ألف درهم، وبمشاركة 14 خيلاً.



ويقام الشوط السابع «دي بي وورلد لوجيستكس» على المضمار الرملي، لمسافة 1600 متر، ضمن فئة الهانديكاب «80 - 100»، وبجوائز 250 ألف درهم، وبمشاركة 16 خيلاً، فيما تختتم الأمسية بالشوط الثامن «دبي أوتو ماركت» على المضمار العشبي، لمسافة 1600 متر، ضمن فئة الهانديكاب «70 - 90»، وبجوائز 190 ألف درهم، وبمشاركة 16 خيلاً.