نادي دبي للبولو يعلن تفاصيل النسخة الـ7 من كأس «إعمار»

أعلن نادي دبي للبولو والفروسية عن إقامة النسخة السابعة من بطولة كأس «إعمار» خلال الفترة من 2 إلى 15 فبراير المقبل، بمشاركة 10 فرق. وأكد في بيانه، أن قائمة الفرق المشاركة تضم كلاً من «إيه إم»، و«بن دري»، و«الباشا»، و«إيكويتي»، و«نون»، و«أنكورا»، و«أبوظبي»، و«غنتوت»، و«جهانغيري»، و«جاجار».



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس، بحضور شكري أبو السعود المدير العام لنادي دبي للبولو والفروسية، وسعيد بن دري نائب رئيس اتحاد الإمارات للبولو، وخالد عيسى الياسي مدير أندية إعمار.

وأعلنت اللجنة المنظمة أن الفرق المشاركة تتنافس على جوائز قيّمة، حيث يحصل الفائز فيها على جائزة مالية قدرها 120 ألف درهم، إلى جانب سيارة مقدمة من شركة ليجند موتورز، فيما ينال الفريق الوصيف جائزة مالية بقيمة 75 ألف درهم، كما تُمنح جائزة مالية لأفضل لاعب في البطولة.



وأكد شكري أبو السعود أن بطولة كأس «إعمار» للبولو تجسد التزام الشركة بدعم الفعاليات الرياضية التي تجمع بين التميز الرياضي والإرث الثقافي والتفاعل المجتمعي، مشيراً إلى أن التطور المستمر للبطولة يعكس مكانتها المتقدمة ضمن أجندة بطولات البولو في المنطقة، ويوفر منصة احترافية تجمع بين المواهب الناشئة واللاعبين المخضرمين.

من جانبه، أشاد سعيد بن دري بالنجاحات المتواصلة التي تحققها البطولة، مؤكداً أن نسخة هذا العام تشهد تطوراً ملحوظاً على مختلف الأصعدة، وفي مقدمتها ارتفاع عدد الفرق المشاركة إلى 10 فرق، بما يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها البطولة ضمن أجندة الموسم الحالي.