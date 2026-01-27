مضمار ميدان يحتفي برأس السنة الصينية وعام الحصان

يحتفي نادي دبي لسباق الخيل برأس السنة الصينية وعام الحصان من خلال فعالية خاصة تقام ضمن كرنفال سباقات دبي يوم الجمعة 13 فبراير المقبل، حيث يقدم الحدث تجربة متكاملة تمزج بين اللمسات الثقافية وتجارب الطهي اللذيذة، إلى جانب العروض الحصرية في واحد من أبرز العناوين الرياضية العالمية.



وبمناسبة حلول العام الصيني الجديد، سيتم تقديم أطباق مستوحاة من المطبخ الصيني في كل من قاعة باراد رينغ ومطعم بادوك فيو، ليحظى ضيوف مضمار ميدان وكرنفال سباقات دبي بتجربة طعام احتفالية متكاملة، تنسجم مع أجواء سباقات الخيل العالمية.



واحتفاءً بـ«عام الحصان» يطرح نادي دبي لسباق الخيل عروضاً خاصة على التذاكر تشمل خصماً بنسبة 50% على باقات وتذاكر الدخول، وخصماً بنسبة 20% على جميع باقات الضيافة، على أن تتوفر هذه العروض عند شراء التذاكر في الموقع فقط «مضمار ميدان» مع إبراز إثبات الهوية. وتشمل العروض الضيوف القادمين من عدد من الأسواق الآسيوية الرئيسية، من بينها الصين، بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو، وتايوان، وسنغافورة، وماليزيا، وإندونيسيا، وفيتنام، وكوريا الجنوبية.



وتعكس هذه المبادرة التزام نادي دبي لسباق الخيل بالاحتفاء بتنوع الثقافات العالمية، وترحيبه بالجماهير الدولية لخوض تجربة استثنائية تجمع بين إثارة السباقات، وبريق الحدث، والتقاليد العريقة لسباقات الخيل والفروسية في دبي.