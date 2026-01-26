نهيان بن مبارك يتوج الأيرلندي شين برين بكأس «الشراع الدولية لقفز الحواجز»



توّج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الفارس الأيرلندي شين برين، بكأس النسخة التاسعة من بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز من فئة الأربع نجوم، وذلك بحضور معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، ومحمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية ورئيس البطولة، خلال الحفل الختامي الذي أقيم على ميادين منتجع الفرسان الرياضي الدولي في العاصمة أبوظبي.



أقيمت البطولة من 21 إلى 25 يناير الجاري، برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ورئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، ومالك ومؤسس إسطبلات الشراع، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وقدّمت الرعاية لمنافسات البطولة مجموعة من المؤسسات والشركات الراعية.

وجاء تتويج معالي الشيخ نهيان بن مبارك عقب منافسات قوية شهدتها جائزة الشراع - لونجين CSI4-W «جولة دايموند تور لكأس العالم»، التي مثّلت ذروة البطولة والحدث الأبرز في برنامجها، مؤكدة المكانة المتقدمة التي وصلت إليها بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز على أجندة بطولات قفز الحواجز العالمية.



وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز، من حيث التنظيم الاحترافي، وجودة المنافسات، والمشاركة الواسعة لنخبة من أبرز فرسان العالم، مؤكداً أن البطولة أصبحت نموذجاً مشرفاً للفعاليات الرياضية الدولية التي تستضيفها دولة الإمارات. وأشار معاليه إلى أن هذا النجاح يعكس رؤية القيادة الرشيدة في دعم الرياضة، وتوفير بيئة متكاملة تُمكّن البطولات من التطور والاستدامة، وتعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، ولا سيما في رياضات الفروسية التي تُعد جزءاً أصيلاً من الإرث الحضاري لدولة الإمارات.



وأقيمت منافسات الجائزة الكبرى على مرحلتين بارتفاعات تراوحت بين 1.55 و1.60 متر، وبمجموع جوائز بلغ 320 ألف يورو، بمشاركة نخبة من الفرسان الدوليين. وتمكن الفارس الأيرلندي شين برين من إحراز اللقب بعد أن قدّم الأداء الوحيد الخالي من الأخطاء في الجولتين على صهوة الجواد «BP Arctic Blue»، مسجلاً زمناً بلغ 47.61 ثانية، ليتسلم الكأس من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان. وجاء في المركز الثاني الإيطالي غويدو غريمالدي على الجواد «Gentleman»، فيما حل ثالثاً البريطاني ألكسندر ماكلين على الجواد «Calixte Heartbreaker Z».



وشهدت مراسم تتويج الفائزين حضور نجيب كيوان، المدير الإقليمي لشركة لونجين راعي جائزة الشراع لونجين الكبرى، إلى جانب جمع كريم من ضيوف الحدث وممثلي الجهات الراعية، وجمهور غفير استمتع بما قدمه فرسان القفز حول العالم من استعراضات فنية مبهرة ومنافسات مثيرة بخيول ذات قدرات عالية.



واشتملت النسخة التاسعة من البطولة على 34 منافسة دولية، تضمنتها بطولة الشراع الدولية من فئة الأربع نجوم، وبطولة الشراع الدولية من فئة النجمتين، ومنافسات دولية للخيول الصغيرة بعمر 6 و7 سنوات، إلى جانب منافسات دولية لفئة الفرسان الشباب «عمر 25 سنة وما دون»، ومنافسات دولية لفئة فرسان القفز من فئة الجونيورز، إضافة إلى منافسات الأشبال والمبتدئين.

وبلغ عدد الفرسان المشاركين في البطولة 223 فارساً وفارسة، بصحبتهم 437 خيلاً من 37 دولة، فيما نال الفائزون وأصحاب المراكز المتقدمة في مختلف الفئات جوائز مالية بلغ مجموعها أكثر من 700 ألف يورو، ما يعكس حجم البطولة ومكانتها الدولية المتنامية.