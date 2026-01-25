محمد مغير يتوج بلقب سباق الشباب في مهرجان سلطان بن زايد للقدرة

خطفت إسطبلات «أم7» الأضواء بحصول فرسانها على المركزين الأول والثاني في سباق الشباب والناشئين الدولي لمسافة 100 كلم «نجمة»، فيما تصدرت الفارسة دون باستيل لإسطبلات الريف العجبان، الجولة الأولى لسباق كأس الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان «80 كلم»، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، الذي أقيم بميادين قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم.



ونجح الفارس محمد راشد مغير في انتزاع لقب سباق الشباب بعد أداء مميز على صهوة الجواد «سكاي ماسيمو» لإسطبلات «أم7»، قاطعاً مسافة السباق بزمن قدره 3:41:13 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 27.12 كلم/ساعة.

وحل في المركز الثاني بفارق ثانية واحدة رفيقه في الإسطبل الفارس عيسى عبدالله على صهوة الجواد «إس دبليو إيكولم»، مسجلاً زمناً بلغ 3:41:14 ساعات، فيما جاء ثالثاً الفارس سعيد عبدالله المهيري على صهوة الجواد «بريتي إن بنك تي إي» لإسطبلات المغاوير بزمن قدره 3:43:08 ساعات.



وعقب ختام السباق، توج الفائزين عبدالله النقبي مدير إدارة الخدمات المساندة في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ومحمد حاتم الجنيبي مدير الفعاليات بأكاديمية بوذيب.

وفي منافسات الجولة الأولى من سباق كأس الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان للقدرة، فرضت الفارسة دون باستيل نفسها في الصدارة، بعد أن قادت الجواد «برجاس» لإسطبلات الريف العجبان إلى المركز الأول، محققة زمناً بلغ 3:16:39 ساعات وبمعدل سرعة قدره 24.41 كلم/ساعة.



وجاء في المركز الثاني الفارس منصور سعيد على صهوة الجواد «شيرولا سيمبرا» لإسطبلات «أم آر أم» بزمن 3:16:48 ساعات، بينما نال المركز الثالث الفارس عبد العزيز المرزوقي على صهوة الجواد «إس إم المغار» لإسطبلات المغاوير بزمن 3:16:51 ساعات.



فيما تصدر الجولة الأولى بنظام بروتكول بوذيب، الفارس سيف فهد عبد الرحمن علي صهوة «إسماك شاكيب» لإسطبلات العاصفة، مسجلاً 244.80 نقطة، تلاه في المركز الثاني عمر محمد المهيري على صهوة «تي اتي جيه ريناتا» لإسطبلات زعبيل محققاً 241.12 نقطة، فيما حل في المركز الثالث خليفة علي المنصوري على صهوة «سترلينجس كارلوس» لإسطبلات المغاوير، برصيد 239.16 نقطة.



وتختتم صباح اليوم فعاليات المهرجان، بالجولة الثانية من سباق كأس الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان للقدرة، والتي تبلغ مسافتها 80 كيلومتراً، وتم تقسيمها إلى 3 مراحل، تبلغ مسافة الأولى 30 كلم، وتم ترسيمها باللون البرتقالي، والثانية مسافتها 30 كلم، وتم ترسيمها باللون الأزرق، فيما تبلغ مسافة المرحلة الثالثة والأخيرة، 20 كلم، وتم ترسيمها باللون الأخضر.