المهرة «بلسم» تخطف أضواء سابع سباقات مضمار العين

خطفت المهرة «بلسم» لياس للسباقات الأضواء في السباق السابع لمضمار نادي العين، وأكدت تفوقها المبهر على منافسيها من الخيول المبتدئة عمر أربع سنوات في الشوط الأول لمسافة 2000 متر، ونجحت المهرة الفائزة بإشراف إيريك ليجري، وقيادة ابنه صمويل ليجري في الابتعاد عن منافسيها بفارق 4.74 أطوال قاطعة مسافة السباق في 2:20:43 دقيقة، محققة فوزاً،أثلج صدور متابعيها، ومؤكدة استمرار هيمنة خيول ياس للسباقات على المضمار العيناوي.



وكان مضمار نادي العين للفروسية والرماية شهد، أمس السبت، أمسية حافلة بالإثارة والتشويق، حيث تنافست نخبة من الخيول العربية الأصيلة على ألقاب غالية وجوائز قيمة في أجواء مثيرة، بحضور محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية، وفيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة المشرف العام على السباقات بنادي العين للسباق، وعلى فاروق، مدير الفروسية بمضمار نادي العين، وحشد جماهيري كبير من عشاق سباقات الخيول.



وشهدت الأمسية تنافساً محتدماً، وبالغ الإثارة في الجولة الأولى من سلسلة ماراثون العين في الشوط الثامن والختامي، والذي انطلق لمسافة 3200 متر «تكافؤ»، حيث نجح الجواد «عدي» لمحمد أحمد العبري، بإشراف محمد المحروقي، وبقيادة الفارس آدم البلوشي، في حسم اللقب لصالحه، بعد أداء بطولي، مكنه من الصدارة بفارق 1:02 طول، عن أقرب ملاحقيه، مسجلاً زمناً قدره 3:49:36 دقائق.

وانتزع الجواد «رعد اللمبارك» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، بإشراف أنطوني جميل، وتحت قيادة سام هتشكوت، كأس الشوط الثالث للخيول التي لم تفز في سباقين لمسافة 1800 متر، وقبل ذلك اكتسحت الفرس «أتش أم شامخة»، بإشراف سعيد الشامسي، وبقيادة قيس البوسعيدي، منافسيها في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر، بفارق أكثر من 7 أطوال لتستحق اللقب بجدارة.



وظفرت المهرة «لؤلؤة» للشيخ فيصل حمد بن جاسم آل ثاني، بإشراف إبراهيم الحضرمي وبقيادة راي داوسون، بكأس الشوط الرابع للخيول المبتدئة، لمسافة 1400 متر، بينما فاز المهر «إي أس دومان» للرحماني للسباقات، بإشراف أحمد المحيربي، وبقيادة ريتشارد مولن، بكأس الشوط الخامس للخيول المبتدئة «من انتاج الإمارات»، عمر 4 سنوات فما فوق.



وتوجت المهرة «مزنة» لإسطبلات الوطنية، بإشراف هلال وطحنون العلوي، وبقيادة تاج أوشي، بكأس الشوط السادس للخيول المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق «إنتاج دولة الإمارات»، لمسافة السرعة 1000 متر، ونجح الجواد «يرتاد» للغربية للسباقات، بإشراف سهيل المزروعي، وبقيادة سيلفيستر دي سوزا، في خطف كأس الشوط السابع، المخصص للخيول العربية الأصيلة، لمسافة السرعة 1000 متر.



وأكد فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات مضمار العين، المشرف العام للسباقات، أن سباقات المضمار العيناوي تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها، مشيراً إلى أن نجاحها يعد نجاحاً على مستوى الإمارات، التي تعتبر معقل الخيل العربية.



ولفت إلى أن بعض الخيل تفضل أنواعاً معينة من الأرضيات ولا تريد العشب، وفي هذا الصدد أجريت تعديلات وتحسينات مستمرة في المضمار، لتلبية هذه المتطلبات، وضمان أفضل أداء وراحة للخيول، وأشار إلى أن السباقات تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، وأن عدد المشاركات «التسجيل» في العين أصبح الأكثر على مستوى الدولة مقارنة بالميادين الأخرى، ما يعكس الشعبية المتزايدة للسباقات.

وثمن الرحماني الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، موضحاً أن هناك ترتيبات وخططاً مستقبلية قيد العمل، تشمل دراسات هندسية لتطوير المنشآت والمرافق، بهدف تعزيز مكانة النادي والسباقات، ومواصلة دوره المتميز في تنظيم السباقات والارتقاء بها.