إبراهيم سبيل بطل سباق الإسطبلات الخاصة في مهرجان سلطان بن زايد للقدرة

تُوج الفارس إبراهيم علي سبيل بلقب سباق الإسطبلات الخاصة، الذي أقيم اليوم الخميس في قرية بوذيب العالمية بالختم في أبوظبي، ضمن فاتحة فعاليات مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، الذي تتواصل منافساته حتى يوم الاثنين 26 يناير الجاري.



وأحرز الفارس إبراهيم سبيل اللقب على صهوة «فاريزبوس كيبرات» العائد لإسطبلات «ماب»، بعد أداء قوي ومميز في السباق الذي أُقيم لمسافة 100 كيلومتر، بمشاركة 170 فارساً وفارسة، وتحت تنظيم اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وسجل سبيل بطل السباق زمناً قدره 3:42:52 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 26.92 كلم/ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة زبيدة علي صهوة «أمارا تي اي» لإسطبلات الرمك مسجلة 3:51:04 ساعة، فيما حل في المركز الثالث الفارس راشد محمد عتيق المهيري علي صهوة «تورك كيه» لإسطبلات زعبيل مسجلاً 3:51:34 ساعة.



شهد السباق وتوج الفائزين أحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية، وعبدالله النقبي مدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد، ومحمد حاتم الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة، وسلطان الحوسني رئيس قسم التسويق بالاتحاد.

وتتواصل صباح الجمعة منافسات المهرجان بإقامة سباق السيدات لمسافة 100 كيلومتر، بمشاركة نخبة من فارسات الإمارات إلى جانب فارسات يمثلن مختلف الإسطبلات والأندية بالدولة.



ويقام سباق السيدات على أربع مراحل، حيث تبلغ مسافة المرحلة الأولى 30 كيلومتراً، تليها المرحلة الثانية لمسافة مماثلة، ثم المرحلة الثالثة لمسافة 20 كيلومتراً، وتُختتم المنافسات بالمرحلة الرابعة لمسافة 20 كيلومتراً، وتتخلل المراحل فترات راحة إجبارية تتراوح بين 50 و60 دقيقة.

ومن أبرز شروط السباق أن يكون الحد الأدنى لعمر الخيل المشاركة 6 سنوات فما فوق، وألا يقل وزن الفارسة مع السرج عن 50 كيلوجراماً، وألا يتجاوز نبض الخيل عقب نهاية كل مرحلة 64 نبضة في الدقيقة.

وكانت قرية بوذيب قد شهدت تنفيذ عمليات الفحص البيطري وأوزان المشاركات، وفق اللوائح المعتمدة، فيما أكمل اتحاد الإمارات للفروسية والسباق جميع الترتيبات التنظيمية الخاصة بإقامة المهرجان، عبر لجانه المختصة.



