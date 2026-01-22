«ميدان» يستضيف «النجوم» في أمسية «فاشن فرايداي»



تتجه الأنظار غداً الجمعة إلى مضمار ميدان العالمي الذي يستضيف الأمسية الكبرى «فاشن فرايداي» بمشاركة نخبة النجوم والخيول العالمية برعاية «لونجين»، التي تتضمن 9 أشواط قوية، يبلغ إجمالي جوائزها المالية 10 ملايين و530 ألف درهم، من بينها سباقات مؤهلة إلى أمسية كأس دبي العالمي.

ويتصدر سباقات الحفل «تحدي آل مكتوم» للفئة الأولى لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي، والبالغ مجموع جوائزه 3,680,000 درهم، بمشاركة 9 خيول تسعى إلى خطف بطاقة التأهل إلى كأس دبي العالمي من بينها البطلان السابقان «ووك أوف ستارز» و«كبير خان» تحت إشراف المدرب بوبات سيمار، الذي يدفع بستة خيول من أصل تسعة مشاركين في هذا الشوط، كما يشارك «امبريال امبيرور» بطل سباق الميل آل مكتوم للفئة الثانية إلى جانب «كيلر كوليكت» بطل سباق البستكية.



الخيول العربية

وتدشن فعاليات الأمسية الجولة الثانية من تحدي آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي، وقيمة جوائزه 500 ألف درهم بمشاركة 16 خيلاً أبرزها ومن أبرز المرشحين «إيه إيه لهب» و«مراد» و«وزير». ويشهد الشوط الثاني «فايربريك ستيكس» للفئة الثالثة لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي، وقيمة جوائزه 700 ألف درهم مشاركة 7 خيول.

وسيكون التحدي حاضراً على لقب الشوط الثالث سباق قلعة الفهيدي للفئة الثانية لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي ومجموع جوائزه 850 ألف درهم، بمشاركة 15 خيلاً، حيث ستتجدد المواجهة بين البطلين السابقين «مستريوس نايت» و«مربان».

وتتنافس 6 خيول على لقب «الشندغة سبرينت» للفئة الثالثة لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي، وقيمة جوائزه 700 ألف درهم، والذي يشهد مواجهة متجددة بين «النصيب» ومنافسيه «موفاسا» و«كولور اب» و«دارك سافرون».

ويشارك في شوط السرعة الخامس «بلو بوينت سبرنت» للفئة الثانية لمسافة 1000 متر على المضمار العشبي، وقيمة جوائزه 850 ألف درهم، 11 خيلاً، حيث يدافع «ويست ايكر» عن اللقب بعد فوزه به العام الماضي رغم المنافسة القوية من عدة خيول أبرزها «كوفر اب».



«جبل حتا»

ومن أهم الأشواط في الأمسية سباق «جبل حتا» للفئة الأولى لمسافة 1800 متر في الشوط السابع على المضمار العشبي، والبالغ مجموع جوائزه 1,850,000 درهم، بمشاركة 6 خيول خيول، أبرزها «أوبرا بالو» بعد فوزه اللافت بسباق الراشدية للفئة الثانية، الذي يسعى إلى تسجيل أول انتصاراته في سباقات الفئة الأولى، فيما يسعى المخضرم المتوج «نيشنز برايد» إلى تعزيز سجله بإنجاز جديد على أعلى المستويات و«سيلاوي».

وستتواصل الإثارة في الشوط الثامن سباق الـ2000 جينيز الإماراتي للخيول المهجنة لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي وقيمة جوائزه 700 ألف درهم، بمشاركة 16 خيلاً تسعى إلى تعزيز حظوظها ضمن برنامج الطريق إلى ديربي كنتاكي. ويختتم الحفل فعالياته في شوط التحمل التاسع «الخيل تروفي» للفئة الثالثة لمسافة 2810 أمتار على المضمار العشبي ومجموع جوائزه 700 ألف درهم، بمشاركة 8 خيول.



أداء جيد

وتحدث المدرب شارلي أبلبي عن أبرز الخيول المشاركة تحت إشرافه في أمسية فاشن فرايداي وقال إن «أوبرا بالو» قدم أداءً جيداً في سباق الراشدية، واكتسب خبرة مهمة من مشاركته على مضمار ميدان، ويدخل السباق وهو في حالة ممتازة، وهذا التحدي يُعد خطوة منطقية له.

وأضاف: «أشعر أن «نيشنز برايد» هو الآخر تطور مقارنة بمشاركته الأخيرة، حيث جاءت تحضيراته اللاحقة أكثر حدة، يملك خبرة كبيرة، والظروف مناسبة له، إنه حصان موثوق، وأنا واثق بأنه سيقدم أداءً قوياً جديداً».

وتحدث أبلبي عن مشاركة «ميستريوس نايت» للمرة الثالثة على التوالي في سباق قلعة الفهيدي للفئة الثانية ضمن الأمسية نفسها، وقال: «ميستريوس نايت» خرج من «بزنس باي شالنج» وهو في حالة جيدة، ويملك خبرة واسعة على هذا المسار وهذه المسافة، المجموعة كبيرة، لكنني لست قلقاً من انطلاقه من البوابة 10، من الطبيعي أن يتحسن بعد مشاركته الأولى هذا الموسم، وهو ما نأمل أن يضعه بقوة في الصورة عند خط النهاية.

وعن مشاركة «ديفون آيلاند» في سباق 2000 جينيز والساعي إلى تحقيق فوزه الثالث على التوالي في ميدان، قال أبلبي: «ديفون آيلاند» لم يُهزم منذ التحول إلى السباقات الرملية، إلا أن هذه المشاركة تمثل ارتقاءً في المستوى أمام عدد من الخيول التي تملك سجلاً مشابهاً له. لقد تطور ذهنياً بقدر تطوره بدنياً مع كل مشاركة، وبعد هذا السباق سنكون أكثر وضوحاً بشأن ما يحمله المستقبل».