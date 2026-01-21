سباق «الإسطبلات الخاصة» يفتتح مهرجان سلطان بن زايد للقدرة

تحتضن قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم غداً سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، في افتتاح مهرجان سلطان بن زايد الدولي للقدرة، ويتضمن 4 سباقات، ينظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بالتعاون مع اللجنة المنظمة بالقرية. وتم تقسيم السباق إلى 4 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى بالأعلام البرتقالية 30 كلم، والثانية بالأعلام الزرقاء 30 كلم أيضاً، ثم الثالثة بالأعلام الخضراء 20 كلم، والأخيرة بالأعلام البيضاء 20 كلم.

واعتمدت اللجنة المنظمة شروط السباق، منها أن يكون الحد الأدنى لعمر الخيل المشارك 6 سنوات وما فوق، ولا يقل وزن الفارس عن 60 كجم مع السرج، ولا يزيد نبض الخيل عقب نهاية كل مرحلة من السباق على 64 نبضة في الدقيقة.



وشهدت قرية بوذيب العالمية اليوم إجراء عمليات الفحص البيطري للخيول، وأوزان الفرسان والفارسات، بما يتطابق مع شروط ولوائح السباق، كما أعلنت اللجنة المنظمة اكتمال ترتيبات إقامة المهرجان من خلال اللجان المختصة.

وأوضحت إقامة سباق السيدات لمسافة 100 كلم يوم الجمعة، ثم تتواصل الفعاليات الأحد المقبل، بسباقي الشيخ سلطان بن زايد للشباب والناشئين الدولي لمسافة 100 كلم «فئة النجمة»، وسباق كأس الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، لمسافة 160 كلم، المصنف دولياً بنجمتين، على مدار يومين ويختتم الاثنين، إذ تبلغ مسافة اليوم الأول 80 كلم، والثاني 80 كلم أيضاً.