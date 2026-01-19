مضمار ميدان يستضيف أمسية «فاشن فرايداي» 23 الجاري

دبي - علي الظاهري

يستضيف مضمار ميدان، يوم 23 يناير، أمسية «فاشن فرايداي» التي تجمع بين سباقات عالمية من الفئة الأولى وأجواء الأناقة والموضة، في واحدة من أبرز وأهم محطات رزنامة سباقات الخيل في دبي. ويتضمن برنامج الأمسية تسعة أشواط قوية من فئة «جروب»، تتصدرها ثلاثة سباقات من الفئة الأولى، حيث يعود البطل «ووك أوف ستارز» للدفاع عن لقبه في تحدي آل مكتوم «جروب 1»، فيما تتنافس نخبة من أقوى الخيول العشبية في سباق جبل حتا «جروب 1»، الذي شهد في نسخته الماضية تألق نجم جودلفين «رومانتيك وارير».



كما تستقطب سباقات السرعة اهتمام الجماهير في «بلو بوينت سبرينت» «جروب 2» و«الشندغة سبرينت» «جروب 3»، إلى جانب سباق 2000 غينيز الإمارات «جروب 3»، الذي يجمع نخبة من نجوم المستقبل والمرشحين للسباقات الكلاسيكية.



وتتواصل الأجواء الاحتفالية عقب ختام الأشواط في حديقة البادوك، حيث يحيي DJ Slim حفلة موسيقية تبدأ من الساعة 10:45 مساءً وحتى وقت متأخر من الليل، وسط أجواء نابضة بالحياة ومساحات مفتوحة مخصصة للضيافة، مع توفير تشكيلة متنوعة من المأكولات عبر منصات مؤقتة.

وعلى صعيد الأناقة، تحتفي الأمسية بفن تصميم القبعات من خلال معرض خاص في الردهة الثالثة، يضم تصاميم لافتة من نخبة من أشهر المصممين العالميين، إلى جانب الكشف عن قطع مختارة من مجموعة المصممة البريطانية فكتوري غرانت.