بذهبيتين وفضية وبرونزيتين.. «مربط دبي» نجم نجوم المحطة الأولى من جولة الجياد العربية 2026

استحق مربط دبي للخيول العربية لقب نجم نجوم المرابط المتوجة بألقاب المحطة الأولى من جولة الجياد العربية 2026 التي اختتمت فعالياتها مساء أمس الأحد بنادي أبوظبي للفروسية، وذلك بنيله 5 ألقاب مكونة من لقبين ذهبيين ولقب فضي ولقبين برونزيين، محققاً فوزاً كبيراً ومتميزاً بالمركز الأول، بعد تنافس قوي وشرس بين أجود خيول الجمال ممثلة لأقوى المرابط العالمية. وكان فحل الإنتاج العالمي المعاصر وصاحب الثلاثية العالمية الفحل «دي سراج» إمبراطور الحفل الختامي بعد عرض استثنائي عزز حيويته ابنه العالمي الفحل «دي شرار».



وتفصيلاً للنتائج التي مكنت مربط دبي من المركز الأول في المحطة الافتتاحية لجولة الجياد العربية «GCAT»، التي اتسمت بارتفاع منسوب التنافس ومستوى الخيول وجودتها العالية، فرض الفحل العالمي «دي سراج»، وهو من أسطورة الإنتاج الفحل «إف إيه إل رشيم» والفرس «ليدي فيرونيكا»، سطوته الجمالية في أجواء احتفالية مختومة بمسك الذهب واللقب الذهبي بين أقوى الفحول المتنافسة. وتمكنت الفرس «دي نجلاء» وهي من الفحل البطل «دي سراج» والفرس «إيلي فلامينكا»، من التربع على عرش ملكات البطولة والظفر باللقب الذهبي بين أجمل الأفراس المتنافسة.



وجاء اللقب الفضي لمربط دبي بعد أن انتزعه المهر «دي مزيون»، وهو من الفحل «دي فنان» والفرس دي الشهباء، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الفوز باللقب الذهبي. فيما نال مربط دبي لقبين برونزيين كان أولهما من نصيب المهر بعمر السنة «دي يمان»، وهو من الفحل دي شهار والفرس «دي ريما»، وثانيهما من نصيب الفحل «دي شرار»، وهو من الفحل «دي سراج» والفرس الأسطورية «إف تي شيلا».



مؤشر ذهبي

ويعتبر الفوز الكبير لمربط دبي في المحطة الافتتاحية لجولة الجياد العربية 2026 مؤشراً ذهبياً واضحاً إلى نية المربط المضي على منوال جولة 2025 حيث تألق مربط دبي في ختام بطولة العالم للخيل العربية – أبطال جولة الجياد 2025 «السوبريم» التي أقيمت في قطر نهاية العام، وذلك بتحقيقه إنجازاً قياسياً فريداً بإحرازه 5 ألقاب عالمية ملونة من خمس بطولات مختلفة؛ مكونة من لقبين ذهبيين ولقب فضي ولقبين برونزيين، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ صناعة الخيول العربية، بالإضافة إلى إنجاز اللقب الفضي للفرس «دي بيسان» من الفحل العالمي «دي سراج» والفرس «آر إي إتش روزاليا»، وهي من إنتاج مربط دبي ومملوكة لمربط الشقب القطري، ما يؤكد الجودة الاستثنائية لبرنامج التربية الذي مكن مربط دبي من أن يحافظ على مركزه القيادي الأول عالمياً.



التوحيدي: المركز الأول

أعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام المدير العام لمربط دبي للخيول العربية عن سعادته البالغة بالإنجاز الكبير للمربط في المحطة الافتتاحية لجولة الجياد العربية 2026 منوهاً بالحدة التنافسية التي تميزت بها. وقال التوحيدي: نحن سعداء بالمركز الأول في بطولة ضمن سلسلة عالمية أضافت الكثير لصناعة الخيل العربية ومربيها على مستويات كثيرة أسهمت في رفع مستوى التقدير للخيل وملاكها. نافسنا الموسم الماضي بقوة مكنتنا من صدارة تاريخية اعتاد مربط دبي تحقيقها. ويبدو أن جولة هذا العام ستكون بنفس الإثارة والتشويق وقدر من المفاجآت التي تترجم تطور الإنتاج في العالم وفي دول الخليج بصفة خاصة.



المرزوقي: قمة مستمرة

بدوره، عبر عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي عن سعادته بالألقاب الخمسة التي أحرزتها خيول المربط في إحدى أقوى البطولات العالمية التي أكدت فيها خيول دول الخليج وفي مقدمتها الإمارات علو كعبها عالمياً في إنتاج الخيل العربية. وقال المرزوقي: «مربط دبي يسعى لأن يظل في القمة التي وصل إليها في تطوير الإنتاج وتميز الإنجاز على مدى سنوات، وهي مهمة شاقة في ظل الجهود الدؤوبة التي تقوم بها أبرز المرابط العالمية. وقد شهد الجميع حجم إنجازاتنا العالمية وانتشار إنتاجنا النوعي منذ أكثر من عقد من الزمن، وهو ما يمثل نجاحاً كبيراً للمهمة النبيلة للمربط».