نهيان بن مبارك يتوّج نادية تريم بالجائزة الكبرى لكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز

توّج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الفارسة نادية عبدالعزيز تريم، بلقب الجائزة الكبرى لأكاديمية فاطمة بنت مبارك، وذلك في ختام منافسات النسخة الثالثة عشرة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز 2026. وتم تنظيم المنافسات المحلية بالتزامن مع بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، وشهدت مشاركة أكثر من 150 فارسة من أندية ومراكز الفروسية في الإمارات، ونظمتها أكاديمية فاطمة بنت مبارك بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.



وتم استضافة المنافسات المحلية، التي بلغ إجمالي جوائزها 170 ألف درهم، في الإسطبلات الأميرية العريقة بالعاصمة أبوظبي، على ميدان الصالة المغطاة التي جرى افتتاحها خلال المنافسات بحفل عبّر بالصورة والضوء عن مسيرة الإسطبلات الأميرية كصرح للفروسية.

وتضمّن برنامج يوم الأحد الماضي أربع فئات، أبرزها الجائزة الكبرى لأكاديمية فاطمة بنت مبارك في منافسة قفز الحواجز بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز 140 سم، حيث تُوجت الفارسة الإماراتية نادية عبدالعزيز تريم بطلة بعد أداء مميز على صهوة الجواد «غابرييل سولهير»، في حين جاءت السورية آية حمشو في المركز الثاني، فيما حلت الإماراتية فاطمة إنتان يوسف ثالثة.



وتسلمت تريم جائزتها من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، خلال مراسم التتويج، وذلك بحضور كل من الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وسعادة الدكتور أحمد القبيسي، الأمين العام المساعد لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة الدكتورة أمنيات الهاجري، نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، والدكتور عبدالله الخوري من ديوان الرئاسة.



وفي افتتاحية منافسات القفز للفارسات في منافسة الجولة الواحدة محسوبة الزمن بحواجز يراوح ارتفاعها بين «90 - 100سم»، أحرزت الإماراتية سارة محمد الشاعر المركز الأول بأسرع زمن بلغ 39.66 ثانية، متقدمة على مواطنتيها لمياء راشد جمعة من نادي الشارقة للفروسية، وجوانا داوود يوسف من نادي دبي للبولو والفروسية، اللتين حلتا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

كما شهد برنامج اليوم الختامي فوز الكندية سيتاريه صادقي من نادي الفروسية بالمدينة المستدامة في دبي، في منافسة الجولة الواحدة محسوبة الزمن بحواجز «105-110سم»، حيث تفوقت على 40 فارسة لتحصد الذهبية، بينما حلت الإماراتية عائشة سعيد الغرير من نادي الشارقة للفروسية في المركز الثاني، وجاءت الجنوب أفريقية صوفي ويلي من نادي الفروسية بالمدينة المستدامة في دبي في المركز الثالث.



وفي فئة الجولة الواحدة محسوبة الزمن بحواجز «120-125سم»، توجت الفرنسية تاتيانا بولي من نادي الشارقة للفروسية بالمركز الأول على متن الجواد «كارتيير فون دير هيلد دي إكس بي»، مسجلة زمناً قدره 53.88 ثانية، متقدمة على زميلتها في النادي الفارسة جيسيكا كروس بلاك التي حلت ثانية، والفارسة بياتريس غيراردي من نادي عجمان للفروسية التي جاءت في المركز الثالث.



واختُتمت بذلك منافسات النسخة الثالثة عشرة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز 2026، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، وبتوجيهات ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، وبتنظيم من قبل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.