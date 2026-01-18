«اي اتش طحان» يتوج بكأس ولي عهد الشارقة و«مورنينغ» بطل كأس أحمد بن راشد في الأمسية الخامسة لمضمار الشارقة

توج الجواد «اي اتش طحان» لمالكه ومدربه حمد علي مرشد المرر بالنسخة الثامنة من بطولة كأس سمو ولي عهد الشارقة في السباق الخامس بمضمار الشارقة، عندما حصد المركز الأول بالشوط الرابع، بقيادة الفارس بيرناردو بينيرو، وتوج الجواد «مورنينغ» لناصر عسكر بكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس تاج أوشي، وبإشراف المدرب بوبات سيمار، وذلك بحضور المهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لهيئة الإمارات لسباقات الخيل، وسلطان اليحيائي، مدير نادي الشارقة للفروسية، ومحمد الأحمد، مدير مضمار جبل علي، وعدد من الملاك والمدربين، وجمهور غفير من محبي سباقات الخيول والفروسية.



وسطر الجواد «الحبيب إي اس الحبيب» المملوك للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي نصراً كبيراً في الشوط الأول، الذي حمل اسم شوط «برج خور دبي»، بقيادة الفارس ري داوسون، وبإشراف المدرب عدنان محمد، وكان الجواد الفائز الذي ينحدر من سلالة «العجيب» قد ضرب ترشيحات الجماهير، التي وجهت أغلبيتها للجواد «ما شاء الله»، ولكن «الحبيب» انسل من وسط الخيول في آخر 200 متر، وفرض نفسه بطلاً للشوط الأول.



وفي الشوط الثاني خالفت المهرة «الهنوف» لمالكها ومدربها أحمد النيادي ترشيحات الجمهور، التي وجهت لمصلحة المهرة «ظبية بينونة» المرشحة الأولى من قبل الجماهير، ولكنها حلت ثالثة بعد أن حسمت «الهنوف» البطولة بفارق أنف بقيادة الفارس خالد البلوشي في شوط الياسمين.



ونالت المهرة «شموس» لإسطبلات ليوا المركز الأول عن جدارة في الشوط الثالث، بقيادة الفارس بيرنارد بينيرو، وبإشراف المدرب سعيد الشامسي، وجرى سباق الشوط الثالث، الذي حمل اسم شوط «الفردوس» برعاية مركز دبي العقاري، كما توج في الشوط الخامس الجواد «طحان الوثبة» لياس للسباقات، بقيادة الفارس سلفستر داسوزا، وبإشراف المدرب اريك لامارتاينيل.