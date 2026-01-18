مربط دبي يواصل الإبداع في منافسات افتتاح جولة الجياد العربية 2026 بأبوظبي



واصل مربط دبي للخيول العربية الإبداع في مشواره التنافسي في باكورة محطات جولة الجياد للخيول العربية الأصيلة 2026 التي انطلقت من العاصمة الإماراتية أبوظبي، محققاً إنجازات متميزة خلال المنافسات الإقصائية قبيل الحفل الختامي، وهي منافسات اتسمت بالشراسة التي ترجمت قوة المشاركة من أفضل المرابط العالمية التي تتصدرها المزارع الخليجية، مثلما ترجمت جودة الإنتاج الجديد الذي يعبر عن طفرة جديدة في جمال الخيل العربي.



وكان مربط دبي في موعده مع الأحداث الجمالية العالمية في القمة الافتتاحية لجولة الجياد العربية، بتصدر ثلاثة من خيوله الفاتنة مجموعاتها التنافسية بصفوة مواصفاتها ذات الجودة العالية. كان تاج ثلاثية تصدر مربط دبي لمجموعات التحدي الفحل صاحب الثلاثية العالمية سيد الإنتاج المعاصر دي سراج، وهو من الفحل الأسطوري الأغزر إنتاجاً في العقد الأخير إف إيه إل رشيم والفرس ليدي فيرونيكا، ثم المهر الواعد دي مزيون صاحب الإنجازات النوعية في العامين الماضيين، وهو من الفحل دي فنان والفرس دي شهباء، ثم الفرس الفاتنة دي نجلاء وهي من الفحل العالمي دي سراج والفرس إيلي فلامينكا.



وعزز التألق الافتتاحي في المنافسات الإقصائية أربعة خيول لمربط دبي كل في مجموعتها، ويتعلق الأمر بالمهرة دي نيران وهي من الفحل دي سراج والفرس إيلي جهراء، والتي احتلت المركز الثاني، والمهرة دي نيران 2 وهي من الفحل إكزالت والفرس دي شيهانة، والتي احتلت المركز الثالث، ثم المهر دي لهيب وهو من الفحل دي شهار والفرس دي لمياء، والذي احتل المركز الثالث، وأخيراً الفحل دي شرار وهو من الفحل دي سراج والفرس الأسطورية اف تي شيلا، والذي احتل المركز الثالث.



ويعد تصدر خيول مربط دبي في المنافسات الإقصائية القوية، مؤشراً أجمل لحضوره كمربط عالمي لا يخلف وعده في المناسبات العالمية الكبرى التي أصبحت اليوم جولة الجياد العربية أعلاها.. وتنافس الخيول المؤهلة عصر اليوم الأحد على الألقاب في ختام محطة قوية من محطات جولة الجياد العربية بنادي أبوظبي للفروسية.



وكان مربط دبي قد تألق في ختام بطولة العالم للخيل العربية – «أبطال جولة الجياد 2025» «السوبريم» التي أقيمت في قطر نهاية العام، وذلك بتحقيقه إنجازاً قياسياً فريداً بإحرازه 5 ألقاب عالمية ملونة من خمس بطولات مختلفة؛ مكونة من لقبين ذهبيين ولقب فضي ولقبين برونزيين، محافظاً على مركزه القيادي الأول عالمياً، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ صناعة الخيول العربية. ومع إضافة إنجاز اللقب الفضي للفرس دي بيسان من الفحل العالمي دي سراج والفرس آر إي إتش روزاليا، وهي من إنتاج مربط دبي والمملوكة لمربط الشقب القطري تتأكد الجودة الاستثنائية لبرنامج التربية الذي يمتد 18 عاماً من العمل الدؤوب والاختيار الدقيق وصناعة محكمة لإنتاج الخيل العربي بقيادة فريق شغوف لا يزال مستمراً في تشكيل مستقبلها.



وعبر كل من المهندس محمد التوحيدي المشرف العالم المدير العام لمربط دبي للخيول العربية وعبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي للمربط عن سعادتهما بإنجاز المربط وبالمراكز الأولى لخيول المربط في المنافسات الإقصائية معتبرين النتائج الإقصائية إنجازاً مهماً في محطة عالمية في ميدان وطني وخليجي رفيع.